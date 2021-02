Colo Colo arrasa en el rating de los partidos más vistos del Campeonato Nacional 2020

24Horas.cl TVN

25.02.2021

Colo Colo vivió por lejos la peor campaña de su historia, salvándose del descenso en un partido de definición ante Universidad de Concepción.

Pese a ello, el 'Cacique' arrasó en el rating de los partidos más vistos del Campeonato 2020, según datos que entregó WarnerMedia.

Las cifras muestran que la audiencia de los albos fue tan alta, que en el Top Ten sólo aparecen partidos donde Colo Colo vio acción.

: Ya tienen club: El nuevo destino de los "cortados" de Colo Colo Leer más

En el primer lugar aparece precisamente el duelo de la salvación ante el 'Campanil' logrando un rating de 11,46 puntos: es decir, 198 mil hogares vieron el encuentro ya que 1 punto de rating equivale a 17.299 casas con televisión por cable.

Un poco más atrás aparece el Superclásico del 17 de enero ante Universidad de Chile con 10.80 puntos, seguido por el triunfo del club popular sobre Unión La Calera de fines de enero con 10.58.

El resto del Top Ten lo completan Unión Española vs. Colo Colo (10,03), U. de Chile vs. Colo Colo (9,51), Colo Colo vs. U. Católica (9,44), Colo Colo vs. Coquimbo (9,12), Colo Colo vs. Everton (9,07), UC vs. Colo Colo (8,95) y Colo Colo vs. Cobresal (8,88).

Hincha de Colo Colo sorprende con tatuaje dedicado al "gol de la salvación" de Pablo Solari

A una semana de la angustiosa salvación de Colo Colo en su lucha por no descender, una imagen en redes sociales da cuenta del fanatismo de un hincha que se tatuó el imborrable momento del gol de Pablo Solari, que a la postre permitió el sufrido triunfo sobre Universidad de Concepción.

En la imagen que dio a conocer Cooperativa, se aprecia que el hincha sorprendió con un colorido tatuaje en donde aparece el jugador argentino realizando una celebración que pasará a la historia del 'Cacique'.

Junto con la imagen de Solari, el hincha puso su fanatismo por el club popular a toda prueba dibujando en su piel una bandera mapuche, el frontis del Estadio Monumental David Arellano y, como no, la insignia de Colo Colo.