El creador detrás de 'Los Caballeros del Zodialbo': "Se transformó en cábala y sacó sonrisas en la gente"

Sebastián Mora

20.02.2021

El 8 de diciembre del 2020, Colo Colo jugaba lo que en ese momento era una 'final anticipada' por salir del fono de la tabla, recibiendo a Deportes La Serena en el Estadio Monumental, pero las crónicas indican que dicho cotejo lo ganaron los 'granates', siendo un punto de inflexión de que el 'Cacique' realmente podía caer en la B.

Dirigentes, jugadores e hinchas tomaron conciencia de lo que se venía, considerando el bajo desempeño del equipo dirigido por Gustavo Quinteros, y comenzó una nueva era marcada por centrar todos los objetivos en evitar un inédito descenso.

Fue en este contexto en que nació 'Los Caballeros del Zodialbo', una sátira del legendario animé Los Caballeros del Zodíaco, donde se usaron las 12 últimas fechas del certamen para emular la saga de 'Las 12 casas' en la mencionada serie japonesa, de gran alcance en Chile y Latinoamérica.

Caballeros del Zodialbo, La saga de la permanencia. La Película 🎥 https://t.co/vnN2lcN1C1 vía @YouTube pic.twitter.com/AZ0GaQW9EY — Out of Context Colo-Colo (@NoContextCSDCC) February 19, 2021

Los videos eran subidos en el perfil de Twitter @NoContextCSDCC, siendo un completo furor.

Detrás de esta innovadora idea estuvo Diego Godoy Urra, joven colocolino de 25 años, y oriundo de San Joaquín, quien sin pensarlo se transformó en el autor de uno de los virales más esperados luego de cada fecha, donde se usó el soundtrack de la serie para comentar el paso a paso que enfrentaban los albos.

Hincha del 'popular' durante toda su vida, Godoy narró a 24horas.cl cómo nació esta idea, la cual se masificó y tuvo un broche de oro con Colo Colo salvándose del descenso.

¿De dónde nació la idea de simular las 12 casas?

"Para contextualizar. Esto nació después de la derrota 2-0 contra La Serena, en la cual el Colo quedó colista al final de la fecha y solo quedaban 12 jornadas por disputar. Justo salió un meme comparando estos partidos con las 12 casas de Los Caballeros del Zodíaco.





Diego Godoy Urra, el creador del famoso viral albo

Luego de ganáramos 2-1 a Unión Española, en el grupo "Chilean Pichanga Posting" un comentario dijo que el compacto con el soundtrack de la serie quedaría perfecto, nadie se animó y yo lo hice. Lo subí a este espacio y tuvo buena recepción, así que decidí enviarlo a la página Out Of Context Colo-Colo, ya que si lo subía a mi cuenta personal, el video pasaría desapercibido en interner. Fue furor y así nació la saga".

¿Qué te pareció la recepción del público a medida que pasaban los partidos?

"Nunca pensé que la gente disfrutaría tanto la saga, de verdad, al punto que cada vez que se subían los videos se comentaba 'lo que más espero tras cada partido'. Mucha gente decía que estos compactos ayudaban a afrontar la mala campaña y les sacaba una sonrisa además de ayudar a sobrellevar el mal momento. También decían que la saga era cábala, ya que de 13 partidos -contando la promoción- solo se perdió uno contra Wanderers, en una de esas fue así".

Tu opinión como hincha de Colo Colo y cómo viste esta mala campaña

"Como hincha y socio de Colo Colo la sufrí mucho, más aún al no poder estar en el estadio ahí apoyando, pues desde de marzo del 2014 que no me pierdo un partido oficial de local, a excepción de los que se jugaban sin público por castigos. El hecho de no poder acompañar al equipo en esta mala campaña me afectó mucho. Es más, el partido por la promoción lo vi en una pizzería, ya que salía a las 18:00 horas de la pega y justo a esa hora empezaba el juego, así que ahí estuve acompañando al equipo a la distancia, con mi camiseta puesta viendo el partido, con los nervios a full".

¿Alguna opción de seguir haciendo la saga o esto era solo por el descenso?

"No sé si siga, es que justo se dio todo en base a un meme, la dificultad del camino por recorrer, por ende, solo fue por el peligro de irse a la B.

Quizás si más adelante Colo Colo está peleando cosas importantes, como un título o zafar del descenso, ojalá no otra vez jajajaj, a falta de 12 fechas, lo haría. Pero igual se tiene que dar el contexto para hacer otra saga. Y si otra persona hace más videos así, yo feliz con que se siga el legado que en mi tiempo ocioso inicié".

Los responsables del casi inédito descenso

"Todos los albos sabemos que fue una suma de nefastas, para decirlo suave, decisiones de la dirigencia, como mandar a los jugadores a la AFC, a Zaldivia a la mutual de seguridad, lucha de poderes en el directorio y que solo veían por su bolsillo en vez de velar por el bien de la institución. Si bien habían jugadores que no merecían estar en Colo Colo, la concesionaria es quien los contrata.

La batalla por la permanencia tuvo un giro inesperado. Una vez superadas las 12 casas, nuestros caballeros aún tienen otra batalla por el honor. Dejen todo en la cancha, guerreros de Arellano.

OVA de los Caballeros del Zodialbo: La lucha final por la permanencia. pic.twitter.com/GaNjCgp1Tq — Out of Context Colo-Colo (@NoContextCSDCC) February 18, 2021

Blanco y Negro es el mayor culpable de este mal momento. Deberían tomar su plata e irse del club, tanto Mosa como Vial, y que el equipo vuelva a ser administrado por los hinchas, tomando como ejemplo el Borussia Dortmund. En ByN demostraron no ser una medicina y terminaron siendo peor que la enfermedad.

Y estas malas decisiones se vienen arrastrando desde hace más de 15 años".