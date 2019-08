Colo Colo confirma a Iván Rossi como nuevo refuerzo

24Horas.cl Tvn

13.08.2019

Colo Colo confirmó a Iván Rossi como nuevo refuerzo para lo que resta de temporada. El joven mediocampista de River Plate llega a préstamo hasta fin de año con opción de compra, según informó la prensa argentina.

Actualmente el jugador de 25 años no es considerado por el técnico del cuadro millonario, Marcelo Gallardo. De hecho, su último club fue Huracán, donde también partió en calidad de préstamo.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el Cacique hizo oficial la llegada del trasandino, a través de un mensaje del propio jugador.

"Gente, hinchada, Iván Rossi... Les hablo desde acá, haciéndome las pruebas. Estoy muy contento de estar en este gran club y espero verlos pronto. Les mando un abrazo", señaló el ex River y Huracán, en un mensaje en la ya nombrada red social, donde además el propio Colo Colo dio a conocer que el mediocampista pasó con éxito las pruebas físicas y médicas.

Pruebas físicas

Pruebas médicas

Ya se viene la presentación oficial de @ivanRossii#vamoscacique pic.twitter.com/xVh6MuGaAT — Colo-Colo (@ColoColo) August 13, 2019

Durante las últimas horas el nombre de Rossi había tomado fuerza para convertirse en el nuevo refuerzo del club popular, luego de que las tratativas para fichar a Leonardo Gil se complicaran por el alto precio que impuso Rosario Central por la carta del jugador.

Cabe recordar que pese a que el gerente deportivo, Marcelo Espina, había dado por cerrado el plantel para la segunda mitad de la temporada, la lesión de Carlos Carmona cambió la postura de los dirigentes. Incluso, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, había reconocido hace unos días que "si Mario (Salas) quiere otro jugador, se lo vamos a dar".

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: