Colo Colo confirma grave lesión de Marcos Bolados

24Horas.cl TVN

11.03.2019

Colo Colo sumó una nueva ausencia para sus próximos desafíos, luego que se confirmara que Marcos Bolados sufrió una grave lesión en el empate ante Cobresal.

Según informó el propio Cacique en su cuenta oficial de Twitter, el jugador "sufrió una rotura de manisco interno de su rodilla izquierda".

Además, detallaron que el extremo "será sometido a una artroscopía de rodilla hoy en Clínica MEDS".

Pese a que no se informaron los plazos de recuperación, es un hecho que Bolados no podrá jugar ante Universidad Católica, sumándose así a las ausencias confirmadas de Javier Parraguez y Ronald de la Fuente, y a las dudas por la presencia de Pablo Mouche.

Parte Médico Plantel Profesional de Colo-Colo



El jugador Marcos Bolados sufrió una rotura de menisco interno de su rodilla izquierda, por lo que será sometido a una artroscopia de rodilla hoy en Clínica MEDS.



Cuerpo Médico Plantel Profesional Colo-Colo pic.twitter.com/LVu5KHU9ir — Colo-Colo (@ColoColo) 11 de marzo de 2019

PROGRAMACIÓN QUINTA FECHA

Viernes 15

18:00 Curicó Unido vs. Cobresal

20:30 Unión Española vs. Huachipato

Sábado 16

18:00 U. de Conce vs. Universidad de Chile

20:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

Domingo 17

12:00 Colo Colo vs. Universidad Católica

16:00 Deportes Iquique vs. Palestino

18:15 Coquimbo Unido vs. U. La Calera

20:30 Everton vs. D. Antofagasta.