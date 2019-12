Colo Colo confirma la no continuidad de tres nuevos jugadores: "Muchas gracias por todo"

Luego de anunciar la no renovación de Jaime Valdés, el cuadro albo informó que tampoco seguirán Iván Rossi, Andrés Vilches y Cristián Gutiérrez.

24Horas.cl TVN

02.12.2019

Día de anuncios en Colo Colo. Horas después de informar que Jaime Valdés no seguirá en Colo Colo en la temporada 2020, se confirmó que tampoco continuarán en el equipo Iván Rossi, Andrés Vilches y Cristián Gutiérrez.

"Agradecemos a los citados futbolistas por su compromiso y lealtad por la institución, les deseamos la mayor de las suertes en sus nuevos desafíos y esperamos que su paso por Colo Colo haya contribuido en sus procesos de crecimiento como futbolistas", destaca el comunicado.

Los otros jugadores que finalizan su vínculo esta temporada son Esteban Paredes, Jorge Valdivia, Juan Manuel Insaurralde y el portero Darío Melo.

Muchas gracias por todo este tiempo juntos. Seguro vendrán desafíos importantes para ustedes. Los queremos mucho y esperamos encontrarnos pronto en una cancha de fútbol. pic.twitter.com/tiMKZmvBgA — Colo-Colo (@ColoColo) December 2, 2019

El Trending Topic que surgió tras el anuncio de la salida de Jaime Valdés de Colo Colo: "Mario Salas"

Nada de bien cayó entre los hinchas de Colo Colo el anuncio del club sobre la partida de Jaime Valdés del equipo: "En el contexto de la finalización del Campeonato Nacional de Fútbol 2019 y el proceso de evaluación, el jugador Jaime Valdés Zapata no formará parte del plantel 2020", señaló en un comunicado, lo cual motivó que los fanáticos se volcaran a Twitter para comentar lo sucedido, surgiendo rápidamente un Trending Topic al respecto: "Mario Salas".

Y es que los hinchas recriminaron al técnico por la decisión y apuntaron sus dardos contra la continuidad del DT.

"¿Y la despedida de Mario Salas también sería en el Monumental ?", "¿Y cuando el comunicado diciendo que Mario salas tampoco sigue ?", "El que debería pescar sus cosas e irse es Mario Salas" y "Lamentable que Colo Colo no quiera más a Pajarito Valdés. Era de los pocos que mojan la camiseta alba. Además no jugó por culpa del inepto de Mario Salas. No estoy de acuerdo que se vaya. Quién debe irse es Mario Salas", fueron algunos de los comentarios en la red social.

La partida de Valdés se daría en el marco de la "renovación" del plantel que lideran Salas y el director deportivo Marcelo Espina.

Revisa algunos comentarios de los hinchas:

A qué hora sale el Comunicado de Despedida para Mario Salas??? Debería ser el 1ro en NO ser considerado para el 2020 — Felipe Salazar (@FelipeSalazar_C) December 2, 2019

Y la despedida de Mario Salas tambien sería Monumental ? — Pedro Oliva (@olivapedro) December 2, 2019

Comenzaron las malas decisiones de @marceloespina8 y Mario Salas en @ColoColo . @PajaritoValdes le ha dado mucho al club para dejarlo partir. Gracias por todo pic.twitter.com/i34NYaeiNz — José Francisco Plaza (@panchoplaza) December 2, 2019

Y cuando el comunicado diciendo que Mario salas tampoco sigue ? @ColoColo — Camilo (@CamiloGF_) December 2, 2019

El q debería pescar sus cosas he irse es Mario Salas — Cynthia (@cyn__t) December 2, 2019

Lamentable que Colo Colo no quiera más a Pajarito Valdés. Era de los pocos que mojan la camiseta alba. Además no jugó por culpa del inepto de Mario Salas. No estoy de acuerdo que se vaya. Quién debe irse es Mario Salas. — Andy Top (@amorossitto) December 2, 2019