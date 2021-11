Siguen las malas noticias: Colo Colo confirma que los contagiados tampoco "estarán ante Antofagasta"

24horas tvn

29.11.2021

Finalizado el partido ante Unión Española (0-1), los hinchas de Colo Colo recibieron otra mala noticia. El presidente del club, Edmundo Valladares, confirmó que los contagiados del plantel tampoco estarán disponibles para la última fecha.

: Casi terminó a los golpes: La imagen en el partido de Colo Colo que causó la ira de los jugadores y desató un incidente Leer más

"Las identidades no podemos darlas, pero no estarán para el duelo con Antofagasta, eso ha sido comunicado por el equipo médico de Colo Colo", aseguró.

"Es una situación difícil y dura, siempre se van a buscar responsabilidades. Yo soy de la idea de que tenemos que evaluar. No es el momento de pegarle en el suelo a nadie", agregó en declaraciones que reproduce Cooperativa.

Consultado sobre la posibilidad de hacer una burbuja sanitaria de cara al duelo ante Antofagasta, Valladares sostuvo que "son opciones, el cuerpo técnico y la gerencia deportiva están analizando".

"Lo tenían contemplado, vamos a ver desde cuándo se va a aplicar eso. Va a resolver Daniel Morón y el cuerpo técnico", detalló.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins