Colo Colo despide a jugador de futsal que estuvo involucrado en la agresión a Barticciotto en 2010

20.07.2019

La rama de futsal de Colo Colo vive un complicado momento, luego de que el jugador Mario Zúñiga fuera despedido por tener vínculos con la barra “alba” y por haber participado en la agresión a Marcelo Barticciotto en 2010.

Todo se destapó tras un partido amistoso del equipo, donde una persona lo reconoció y envió una serie fotografías de cuando el futbolista participaba activamente en la hinchada colocolina.

“Jugamos amistosos, en el primer partido hice un gol, me vio un hincha y al día siguiente me llama mi profe y me dijo ‘a ti te dicen Basay’. Le dije sí y pregunté por qué y fue porque una persona mandó como 150 fotos mías cuando estaba en la Coordinación. Le dijeron que era cercano a Pancho Malo y que fui participe de la agresión a Barticciotto”, aseguró a El Gráfico.

La noticia de su despido caló hondo en Zúñiga, quien se juntó con Barticciotto para pedirle perdón y para tratar de seguir ligado a Colo Colo, con quien logró un título de manera invicta y ascendió a la Primera División del futsal chileno.

“Le expliqué toda la situación de lo que había pasado en el 2010, donde le pedí disculpas y me dijo que el club no debería prestarse para eso (…) Yo jugué mucho tiempo en Colo Colo sin que pasara nada, y cuando lo tomó el Club Social pasaron estos acontecimientos”, expresó.