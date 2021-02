Colo Colo detalla lesión de Gabriel Costa sufrida en el partido ante Unión la Calera

24horas tvn

01.02.2021

Malas noticias para Colo Colo y en especial para el técnico Gustavo Quinteros, ya que se confirmó la lesión del mediocampista uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa.

Mediante un comunicado, los albos detallaron que el jugador sufrió un esguince del ligamento colateral lateral de su rodilla derecha, agregando que "se comenzará con tratamiento médico kinésico de acuerdo con la lesión descrita".

Respecto al tiempo que será baja Costa en el equipo, Colo Colo no entregó más detalles aunque se presume que no podrá estar a disposición para lo que resta de torneo.

EL FIXTURE QUE LE RESTA A COLO COLO

vs. Deportes Iquique (visita), Sábado 6 de febrero 21:30 horas

vs. Cobresal (local), Jueves 11 de febrero 19:30

**vs. O'Higgins (visita) Sin programación