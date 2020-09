Colo Colo empata con U. La Calera y sigue sin poder escapar del fondo de la tabla

Agencia Aton

12.09.2020

Colo Colo sumó otro discreto apronte antes de enfrentar a Peñarol. Ahora, el "Cacique" empató sin goles en su visita a Unión La Calera y no consigue salir del fondo del torneo, aún sin poder ganar desde que volvió el fútbol en medio de la crisis sanitaria del COVID-19.



Gualberto Jara apostó por un equipo similar al que perdió con O'Higgins a mitad de semana, guardando jugadores para el choque de Copa Libertadores que deberá afrontar este martes. Jugadores como Miguel Pinto, el juvenil Bryan Soto, Ronald de la Fuente, Nicolás Blandi y Felipe Campos repitieron titularidad en el cuadro albo.



El equipo cementero, sublíder del campeonato, fue absoluto dominador en la primera mitad, teniendo más ocasiones ante un discreto combinado de Macul. El más peligroso fue Christian Vilches, quien la tuvo dos veces ante su ex equipo: un cabezazo desviado a los 27' y un remate sin marca a los 35' que se fue desviado.



Los hombres de Pedrero se veían muy desorientados en el sintético del Nicolás Chahuán. La única excepción fue Marcos Bolados, quien recordemos protagonizó un encontrón con su entrenador en la derrota del miércoles. El ariete de 24 años incomodó constantemente a la zaga de los rojos y pudo marcar diferencias con un derechazo a los 33' que pasó por el costado del meta Alexis Arias.



Pese al mezquino nivel exhibido en la primera fracción, Jara no realizó cambios en el entretiempo y la dinámica se mantuvo en la segunda parte, con los dueños de casa sometiendo al elenco popular. Recién a los 59' el paraguayo apostó por Pablo Mouche y Javier Parraguez para reemplazar a unos inexistentes Nicolás Blandi y Leonardo Valencia.



Mouche le cambió en algo la cara al conjunto de Macul, protagonizando varias proyecciones por el lado de Yonathan Andía. Mientras, en los quillotanos ingresó Thomas Rodríguez y Jeisson Vargas para intentar llevarse los tres puntos. Aunque pese a los cambios, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda se desinflaron con el paso de los minutos y no pudieron concretar.



Antes del final hubo una para cada equipo: Bryan Soto la tuvo a los 81' con un tiro que exigió una monumental atajada de Arias. Y a los 86', Erick Wiemberg probó con un remate desde fuera del área que reventó el travesaño custodiado por Pinto. Al final el Cacique reclamó una dudosa mano del "Kily" Vilches, pero el árbitro Felipe González la desestimó.



Finalmente, el compromiso terminó sin goles y Colo Colo sigue sin levantar cabeza: ocupa el puesto catorce con 9 puntos, 4 más que el colista Deportes La Serena. Mientras, Unión La Calera sigue segunda con 21 puntos y ahora puede perder el subliderato si ganan Unión Española o Universidad de Chile.