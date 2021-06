Colo Colo espera rival: Así quedaron definidos los duelos de la segunda fase de Copa Chile

24horas tvn

16.06.2021

Este martes arrancó la Copa Chile 2021 y en esta jornada también se realizó el sorteo de la segunda fase, donde entrarán en acción los equipos de la Primera División y la ronda se iniciará la próxima semana y con duelos de ida y vuelta.



Universidad de Chile tendrá que enfrentar a un club de la Segunda División Profesional: Recoleta, que eliminó a San Luis de Quillota.

En tanto, Universidad Católica enfrentará a Deportes Iquique, mientras que Colo Colo, campeón vigente, ingresó de manera directa a los octavos de final, fase en la que espera por Deportes La Serena o Deportes Colina.



Además, habrá clásico del Maule, porque Curicó Unido se medirá con Rangers de Talca, mientras que Deportes Puerto Montt y Coquimbo, líderes de la B, chocarán con Unión Española y Deportes Antofagasta, respectivamente.

ASÍ QUEDARON LAS LLAVES DE COPA CHILE



Cobresal vs. Arturo Fernández Vial.

Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido.

Curicó Unido vs. Rangers.

Ñublense vs. Deportes Melipilla.

O'Higgins vs. Cobreloa.

Everton vs. Deportes Santa Cruz.

Santiago Wanderers vs. Deportes Concepción.

Deportes La Serena vs. Deportes Colina.

Unión La Calera vs. Deportes Temuco.

Huachipato vs. San Antonio Unido o Unión San Felipe.

Unión Española vs. Deportes Puerto Montt.

Universidad de Chile vs. Deportes Recoleta.

Universidad Católica vs. San Marcos o Deportes Iquique.

Palestino vs. Barnechea.

Audax Italiano vs. Magallanes o Lautaro de Buin.

*Colo Colo entró directo a octavos de final.