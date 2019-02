Colo Colo explica la salida de Danny Pérez y Alexander Bolaños

24Horas.cl TVN

12.02.2019

Durante la presentación del nuevo proyecto de fútbol joven de Colo Colo, los albos explicaron en conferencia de prensa la reciente salida de los delanteros Danny Pérez y Alexander Bolaños.

"Danny Pérez se incorporó como una apuesta joven. Se hizo un trato por un año y medio, revisable en el camino. Lamentablemente esta apuesta no rindió en el corto plazo", explicó el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz Tagle.

"Apelando a la cláusula de revisión el club decidió que no siguiera. No hubo comisión de agente", agregó sobre el jugador que llegó como refuerzo en julio de 2018 pero que no disputó un solo minuto en el primer equipo de Colo Colo.

En tanto sobre Alexander Bolaños, delantero ecuatoriano que llegó el 2016 a los albos y que asomaba como uno de los proyectos de Colo Colo; el gerente deportivo Marcelo Espina, detalló que fue el propio jugador que pidió dejar el club.

"Con Alexander Bolaño estuvimos en negociaciones y en diciembre nos comunicó que quiere volver a Ecuador y que no firmaría con el club", afirmó.