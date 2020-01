Colo Colo informa que Gabriel Costa será baja por un mes tras sufrir lesión

24Horas.cl Tvn

31.01.2020

Malas noticias para Colo Colo. El elenco albo sumó una nueva baja por lesión luego de que se confirmara que Gabriel Costa estará, al menos, un mes fuera de las canchas.

El delantero uruguayo-peruano sufrió una dolencia durante el entrenamiento del día jueves y este viernes se le realizaron exámenes, los cuales arrojaron que el jugador presenta un "esguince sindesmal anterior en el tobillo derecho", según confirmó el club a través de un parte médico publicado en su cuenta de Twitter.

Además, en el "Cacique" detallaron que Costa será "sometido a tratamiento médico kinésico, con un tiempo de recuperación estimado de al menos cuatro semanas".

La baja de Costa se produce en la previa del duelo ante Cobresal y se suma a las de Nicolás Blandi, Pablo Mouche (desgarrados) y Esteban Paredes (fractura de cuatro costillas), además de Matías Zaldivia, quien se recupera de una rotura de ligamentos.

PROGRAMACIÓN 2° FECHA

Viernes 31 de enero

18:30 Coquimbo Unido vs. Audax Italiano

21:00 Unión La Calera vs. Unión Española

Sábado 1 de febrero

12:00 Universidad de Concepción vs. Santiago Wanderers

17:30 Palestino vs. Huachipato

17:30 Universidad de Chile vs. Curicó Unido

Domingo 2 de febrero

12:00 Cobresal vs. Colo Colo

18:00 Universidad Católica vs. O'Higgins

20:30 Deportes Iquique vs. Everton

Lunes 3 de febrero

19:30 Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: