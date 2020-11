"¿Me puedo ir?": La reacción de Claudio Borghi tras la solicitud de los jugadores para que vuelva Valdivia

24horas tvn

04.11.2020

Sorprendido se mostró Claudio Borghi respecto a la noticia de que jugadores del plantel de Colo Colo le habrían pedido al presidente del club, Aníbal Mosa, que intentara el regreso de Jorge Valdivia (ver nota).

“¿Colo Colo ya tiene entrenador no? ¿Y él no interviene en el pedido de jugadores? ¿Podremos ir nosotros a hablar con nuestro jefe y pedir que venga un periodista sin que el director lo apruebe?”, comenzó diciendo.

“¿Me puedo ir? No tengo opinión sobre esto. Podrían echar a alguien entonces los jugadores también porque no lo aguanta más. No entiendo. Me encanta hablar de fútbol, pero de estas cosas no tengo opinión”, agregó en declaraciones que reproduce DaleAlbo.cl.

Borghi manifestó que nunca había vivido una situación así, para luego preguntarse cuál es el rol del entrenador.

"¿Qué debería decirle el técnico a los jugadores? ‘Muchachos, ¿van a hablar con el presidente para traer un jugador que no me interesa?’. U otro decir ‘traigan un seis porque el seis no juega bien’. Es una guerra esto”, concluyó.