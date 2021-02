Colo Colo libera de la convocatoria a tres jugadores a horas del crucial partido ante Cobresal

24Horas.cl TVN

11.02.2021

Colo Colo se juega la vida este jueves ante Cobresal, en un partido que se jugará en el Estadio Monumental y que podría significar la salvación de los albos, o complicarlos aún más con el descenso.

Y a horas del crucial encuentro, Gustavo Quinteros decidió marginar de la citación a tres jugadores que habían sido considerados en la convocatoria oficial.

Se trata de Ronald de la Fuente, Ignacio Jara y Esteban Paredes, quienes según Radio ADN dejaron la concentración y se fueron a entrenar al Monumental.

Con estas tres bajas confirmadas, la formación de 'Cacique' para este partido sería con Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Maximiliano Falcón, Julio Barroso, Gabriel Suazo; Carlos Carmona, César Fuentes, Leonardo Valencia; Pablo Solari, Pablo Mouche, Iván Morales.

Programación de las "finales" por el descenso:

18:30 S. Wanderers vs. U. Concepción (TNT Sports 3 y Estadio TNT Sports)

18:30 Colo Colo vs. Cobresal (TNT Sports 2, TNT Sports 2 HD y Estadio TNT Sports)

18:30 Coquimbo vs. Everton (TNT Sports HD y Estadio TNT Sports)

18:30 Audax I. vs. D. Iquique (CHV y Estadio TNT Sports)

Tabla de posiciones 2020:

Tabla de coeficiente:

Tabla de goleadores: