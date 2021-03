Se sigue armando: Colo Colo oficializó el arribo de Miiko Albornoz

Agencia Aton

06.03.2021

Colo Colo se sigue armando para dejar atrás una temporada para el olvido. Tras anunciar a Felipe Fritz, Juan Carlos Gaete y el retorno de Martín Rodríguez, ahora los albos oficializaron la incorporación de un ex seleccionado nacional.



Se trata de Miiko Albornoz, zaguero chileno-sueco que firmó por dos temporadas con el cuadro popular. Es la primera vez que el carrilero de 30 años juega en un club de nuestro país y suma pasos por el Brommapojkarna, Malmo (Suecia) y Hannover 96 (Alemania).



En su presentación, Albornoz señaló: "Llego al club más grande y mi expectativa es mejorar como jugador. Siempre dije que me gustaría jugar en Chile. En Suecia todos conocen a Colo Colo, campeón de la Copa Libertadores".



"Me siento muy bien físicamente, he entrenado por largo tiempo y estoy preparado par llegar a Colo Colo. Quiero demostrar quién es Miiko Albornoz", agregó el jugador que alzó la Copa América 2015 junto a la Roja.

Por otro lado, los albos estarían cerca de abrochar al volante chileno-argentino Leonardo Gil. Además, iniciaron negociaciones por Santiago García, defensa central que viene de destacar en Unión La Calera.

Foto: Colo Colo