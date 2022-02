Colo Colo no pudo con Audax Italiano en el Monumental y sigue cediendo terreno en lo más alto de la tabla

24Horas.cl Tvn

19.02.2022

Colo Colo no está teniendo el comienzo de campeonato ideal, ya que sumó su segundo empate consecutivo luego de empatar como local por 1-1 ante Audax Italiano.

El conjunto de Gustavo Quinteros comenzó ganando con un tanto de Juan Manuel Lucero a los 7' mediante un lanzamiento penal y a los 17' pudieron aumentar la cuenta por la misma vía.

No obstante, Gabriel Costa falló el lanzamiento y la visita igualó la cuenta a los 54' con un autogol de Emiliano Amor.

Esteban Pavez fue expulsado a los 73' por doble amarilla y el "Cacique", si bien pudo quedarse con la victoria, también podría haber perdido el compromiso en el final.

El resultado no es bueno para los albos, ya que suman dos empates consecutivos y, dependiendo de los resultados de este domingo, podrían quedar a cuatro puntos de los líderes.

El partido

El inicio no pudo ser mejor para el cuadro popular, que se puso rápidamente en ventaja con un penal convertido por Juan Martín Lucero (7'), tras una mano de Fernando Cornejo en el área. Y habría más, porque en los 13', el árbitro le concedió otra pena máxima al Cacique tras la revisión del VAR por una falta de Nicolás Fernández, pero esta vez Joaquín Muñoz estuvo notable para atajar el tiro de Gabriel Costa.



No sería la tarde para el seleccionado peruano, que poco antes de la media hora recibió solo en el área, pero definió al cuerpo del guardameta y malogró una oportunidad de oro para estirar las cifras para su equipo.



Por su parte, el elenco itálico solo tuvo ráfagas de buen juego durante la primera mitad, aunque sin generar mayor peligro sobre el pórtico de Bryan Cortés. algo que cambiaría diametralmente en el complemento, donde Ronald Fuentes realizó un par de modificaciones para darle otro aire a su equipo.



Y la movida le resultó a "Chilenita", porque luego de una ocasión desperdiciada por Pablo Solari, los floridanos iniciaron un contragolpe espectacular que llegó a los pies de Germán Estigarribia, que remató y la pelota se desvió en Emiliano Amor, descolocando a Cortés y marcando el empate.



El trámite del encuentro se empezó a hacer mucho más enredado y complicado para los albos, que se estuvieron carentes de ideas y en los 73' se quedaron con uno menos por la expulsión de Esteban Pavez, quien vio su segunda amarilla. Por si fuera poco, el compromiso fue detenido en más de una ocasión por una serie de objetos que cayeron cerca del portero Muñoz.



Aun con la desventaja numérica, los dueños de casa siguieron yendo al frente y estuvieron cerca de romper la igualdad, pero el travesaño le dijo que no a Jeysson Rojas (88'), sentenciando un nuevo empate para el "Eterno Campeón", que se mantiene cuarto con cinco puntos. El próximo domingo, visitarán desde el mediodía a Huachipato.



Por su parte, el elenco de colonia sumó su primera unidad en el Campeonato Nacional y se llenan de optimismo para su debut internacional, cuando enfrenten este miércoles a Estudiantes de La Plata, por la segunda ronda de la Copa Libertadores. En el plano local, recibirán el sábado siguiente a Deportes Antofagasta desde las 20:30 horas.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton