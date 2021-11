Colo Colo no puede con Curicó Unido y deja de ser el único líder a dos fechas del final

24Horas.cl Tvn

14.11.2021

Colo Colo dejó escapar dos puntos en su visita a Curicó Unido y ahora dejó de ser el único líder del Campeonato Nacional, luego de igualar sin tantos en La Granja.

Los albos sufrieron sobre todo el primer tiempo y también contaron con una opción clara de gol para ganarlo sobre el final en los pies de Pablo Solari, pero solo tuvo que conformarse con una unidad.

De esta manera, el "Cacique" ahora comparte la punta del Campeonato Nacional junto a Universidad Católica, ambos con 62 unidades, cuando solo restan dos duelos para que se termine el certamen.

El partido

Pese al ritmo intenso que le imprimieron ambas escuadras, lo cierto es que las ocasiones claras de gol escasearon, sobre todo en los albos, que estuvieron muy bajos en la primera mitad, Un cabezazo de Christian Santos (40') que pasó por el costado izquierdo del pórtico Fabián Cerda.



Los curicanos, en cambio, contaron con un buen disparo desde fuera del área por parte de Gabriel Harding (10') que se fue desviado y en los 19', Felipe Fritz intentó con un remate que contuvo de buena manera Omar Carabalí. Poco antes del descanso, Heber García sacó un centro rasante que fue despejada in extremis por la defensa.



Si bien en el complemento el Cacique comenzó a manejar un poco más el esférico, lo cierto es que seguían sin tener claridad para armar jugadas de real peligro y cada vez comenzaba a impacientarse más Gustavo Quinteros, que veía con preocupación que ni los cambios le estaban funcionando.



Por su parte, los "torteros" estuvieron cerca de abrir la cuenta en los 68', cuando Adrián Sánchez envió un buen centro para que rematara Harding, pero Carabalí estuvo notable para decirle que no al joven atacante. Y en los 73', Yerson Opazo aprovechó una mala salida de la visita y metió derechazo desde fuera del área que le sacó astillas al palo.



Los ánimos se caldearon en la recta final del partido, cuando el árbitro desestimó un posible penal de Jeyson Rojas sobre Felipe Fritz, provocando la molestia no solo de la banca sino también de los miles de hinchas en las gradas del estadio La Granja. Un enojo que pudo ser mayor, pero el cuadro "popular" desperdició una buena chance de marcar en los 86', tras una patriada de Joan Cruz que Pablo Solari no pudo concretar en el área.



Con este empate, los de Macul alcanzaron a los "cruzados" en lo más alto del torneo con 62 puntos y abre la puerta para un encuentro de definición con los dirigidos por Cristián Paulucci. El conjunto de la Séptima Región, en cambio, llegaron a las 35 unidades y siguen complicadísimos con la parte baja de la tabla.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton