Colo Colo nuevamente derrotó con claridad a Everton y se escapa en la punta

Agencia Aton

14.09.2021

Colo Colo derrotó nuevamente a Everton por 2-0, esta vez en el estadio Monumental, y se consolidó como líder exclusivo del Campeonato Nacional. Fue un duelo ampliamente dominado por los locales, quienes pudieron controlar de gran manera los ataques ruleteros, que poco y nada hicieron para aspirar a los tres puntos. Con soberbia actuación de Leonardo Gil, el Cacique pisa fuerte en su camino al título.



Si bien los “albos” partieron dominando el compromiso, aunque sin llegadas exorbitantes en área contraria. De hecho el primer acercamiento fue un remate de media distancia de Joan Cruz que fue embolsado sin problemas por Franco Torgnascioli. En el ámbito defensivo, los locales también se mostraban ordenados y no pasaban penurias en el fondo.

Prueba de aquello fue una de las pocas aventuras ruleteras en área colocolina, con un pase de Camilo Rodríguez a Rodrigo Echeverría, quien fue anticipado de buena manera por Emiliano Amor cuando se dio vuelta para enfrentar el arco.



Luego, el vértigo volvió a trasladarse a la zona caliente viñamarina, y además de una que otra aproximación, hubo dos chances en las que el Cacique quedó con el grito de gol en la garganta. La primera ocurrió en el minuto 21, cuando Pablo Solari anotaba por tercer duelo consecutivo tras asistencia de Joan Cruz, pero todo fue anulado por una posición de adelanto de Marcos Bolados. La segunda tomó lugar en el 41’, cuando Emiliano Amor convertía con complicidad de Dilan Zúñiga, pero todo quedó en nada pues el argentino estaba offside.

En el segundo tiempo, la balanza se inclinó a favor de Colo Colo, no sin antes con una peligrosa aproximación “oro y cielo” con un zurdazo de Juan Cuevas (51’) al primer palo de Brayan Cortés, por la zona derecha del área. Antes de abrir la cuenta, el Cacique avisaba a la defensa ruletera con un gran centro de Solari (57') por izquierda que no pudo ser conectado por Iván Morales en el segundo poste.



El cero se rompió en el minuto 60, cuando un tiro libre por izquierda ejecutado por Leonardo Gil terminó siendo conectado en el área por Maximiliano Falcón, que sin mayores problemas remató con pierna derecha con el arco a su disposición. Todos corrieron a abrazar a “Peluca” que marcó su segundo personal en el Campeonato. En el 63’ casi cayó el segundo de los “albos” con una media vuelta de Bolados que fue rechazado por Torgnascioli de manera notable.

El 2-0 a favor del elenco de Macul tomó lugar en el 67’, con un verdadero golazo. Solari no controló de gran manera en el área y decidió ceder hacia atrás para Leonardo Gil, quien desde fuera de la zona caliente no encontró nada mejor que sacar un zurdazo increíble que terminó metiéndose en el segundo palo en un ángulo imposible para el portero ruletero. Un resultado totalmente justo para el Cacique que neutralizó de gran manera ante un Everton que no llegó con claridad alguna.



Con este resultado, Colo Colo se consolida como puntero exclusivo con 40 puntos, a cinco de sus más cercanos perseguidores, y los viñamarinos se ubican en noveno puesto con 27 unidades. El próximo desafío para los “albos” será intenso, pues visitarán a Universidad de Chile y protagonizarán una nueva versión del Superclásico que se desarrollará el domingo 26 de septiembre a las 16:30 horas. Los evertonianos, en tanto, recibirán a Curicó Unido el día anterior a las 20:00 horas.



Colo Colo



Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Leonardo Gil (Ignacio Jara, 85'); Pablo Solari (Vicente Pizarro, 78’), Joan Cruz (Gabriel Costa, 45’); Marcos Bolados, Iván Morales (Javier Parraguez, 65’). (DT: Gustavo Quinteros)



Everton



Franco Torgnascioli; Camilo Rodríguez (Cristopher Medina, 64’), Julio Barroso, Diego Oyarzún, Dilan Zúñiga; Benjamín Berríos (Mitchell Wasenne, 77’), Álvaro Madrid, Rodrigo Echeverría; Juan Cuevas, Cecilio Waterman, Christian Bravo (Denil Maldonado, 64’). (DT: Roberto Sensini)



Árbitro: Benjamín Saravia

Estadio: Monumental, Macul