Colo Colo se juega la vida: horario y dónde ver los partidos claves por el descenso

11.02.2021

Colo Colo se juega la vida este jueves en su lucha por evitar el primer descenso en su historia, instancia para la cual deberá enfrentar a Cobresal en el Estadio Monumental.

El duelo de los albos se jugará en simultáneo con otros tres, debido a la gran cantidad de equipos que disputan la pelea por no caer a la Primera B o evitar el temido partido de definición.

Para el vital duelo, el 'Cacique' podrá contar con Marcos Bolados, quien vuelve a la citación tras superar una extensa lesión.

¿Cómo se jugarán los partidos en simultáneos? Revisa el detalle a continuación:

JUEVES 11 DE FEBRERO

18:30 S. Wanderers vs. U. Concepción (TNT Sports 3 y Estadio TNT Sports)

18:30 Colo Colo vs. Cobresal (TNT Sports 2, TNT Sports 2 HD y Estadio TNT Sports)

18:30 Coquimbo vs. Everton (TNT Sports HD y Estadio TNT Sports)

18:30 Audax I. vs. D. Iquique (CHV y Estadio TNT Sports)

21:00 Huachipato vs. Palestino (TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT Sports).