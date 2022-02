Colo Colo quiere volver a los triunfos ante Audax Italiano: horario y posibles formaciones

Los albos vienen de empatar la semana pasada y necesitan los tres puntos para no alejarse de los líderes.

Agencia Aton

19.02.2022

Colo Colo abre la jornada sabatina del Torneo Nacional 2022, recibiendo a Audax Italiano en el Estadio Monumental desde las 18:00. En el Cacique buscarán volver a la senda del triunfo, tras empatar en la fecha pasada por la cuenta mínima ante Deportes La Serena.



El encuentro estaba originalmente programado para las 20:30 de este sábado, pero una solicitud desde el elenco de Macul a la ANFP hizo que se cambiara el horario, para así facilitar el regreso de los hinchas a sus hogares tras el encuentro.



La gran duda para Gustavo Quinteros es la presencia del flamante refuerzo Juan Martín Lucero, quien viene con una molestia por un golpe y aún está en evaluación. De no poder jugar, su reemplazante será el venezolano Christian Santos, que tuvo una gran pretemporada.



Por su parte el cuadro de La Florida llega necesitado de puntos, ya que no ha sumado en las dos primeras fechas, a pesar de mostrar un buen futbol. Dos duras caídas ante Ñublense y Huachipato tienen al conjunto itálico en el fondo de la tabla, lugar desde donde buscarán salir a costa de los albos.



La más probable alineación de Colo Colo será con Brayan Cortés en el arco; Oscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo en la defensa; Cesar Fuentes, Esteban Pavez y Leonardo Gil en medio terreno; dejando a Pablo Solari, Gabriel Costa y Christian Santos en ataque.



Por su parte, el más probable once de Audax Italiano estará compuesto por Joaquín Muñoz en portería; Nicolás Fernández, Carlos Labrín, Fabián Torres y Roberto Cereceda en la zaga; Osvaldo Bosso, Fernando Cornejo y Nicolás Aedo en el medio campo; Luis Riveros, Esteban Matus y Lautaro Palacios en la delantera.

Programación

- Colo Colo vs Audax Italiano, Estadio Monumental, 18 horas / Transmite TNT Sports 2 y HD