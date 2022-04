Colo Colo rescata un punto ante la UC en San Carlos con agónico tanto de Oroz

24Horas.cl Tvn

24.04.2022

Cuando parecía que Universidad Católica tenía el triunfo en su bolsillo, Colo Colo rescató un valioso empate con el tiempo cumplido, de la mano del juvenil Alexander Oroz.

El joven de 19 años, que ingresó en el segundo tiempo, marcó un golazo en el minuto 90' para decretar el 1-1 en un duelo que fue complejo para los albos y donde los cruzados dominaron en gran parte.

El compromiso terminó con algunos incidentes en las tribunas, donde fanáticos de la UC se enfrentaron a algunos del "Cacique".

El partido

Los dueños de casa no querían pasar zozobras con su nuevo cuerpo técnico y bien temprano tuvieron la primera opción de abrir la cuenta. El árbitro cobró penal tras una falta de Óscar Opazo, Fernando Zampedri se paró frente a la pelota y con un potente remate puso el 1-0 en apenas cuatro minutos.





El elenco "cruzado" estaba controlando casi sin oposición en la primera fracción y convirtió en figura a Brayan Cortés, que se lució con buenas atajadas a José Pedro Fuenzalida (18') y Gonzalo Tapia (26').



Los albos levantaron un poco sobre el final y estuvieron cerca de la igualdad, pero César Fuentes no logró impactar de buena forma el balón (39'). Y a poco de empezar el complemento, ocurrió una acción que bien pudo significar la suspensión del encuentro, cuando cayó una bomba de ruido justo al lado de Cortés. Por suerte el incidente no pasó a mayores y se pudo reanudar el encuentro.



Lamentablemente los primeros minutos del segundo tiempo fueron bastante discretos, con muy poca claridad por parte de ambos equipos y recién hubo una acción de peligro en los 58', cuando Gonzalo Tapia no pudo aprovechar una mala salida del portero, que salió a cortar un balón cerca de la mitad de la cancha.



La UC siguió presionando, pero tuvo más de un problema en la puntada final, que no les permitió aumentar las cifras. En la otra vereda, el técnico Gustavo Quinteros perdió los estribos tras una infracción que no cobró el juez central y tras proferir una serie de insultos, terminó expulsado.





Cuando todo parecía indicar que la escuadra precordillerana se quedaría con los tres puntos y cortaría su mal momento, Óscar Opazo sacó un centro rasante desde el sector derecho y Alexander Oroz apareció para emparejar el marcador, para desazón de las huestes locales.

Sobre el cierre, hubo algunos incidentes en las tribunas y luego Fernando Zampedri fue expulsado tras ver la segunda amarilla por tener un altercado con Maximiliano Falcón.



De esta forma, el Cacique rescató una igualdad que le permite mantenerse en lo más alto del Campeonato Nacional, superando por una unidad a Unión Española (20). Ahora, el "popular" deberá mentalizarse en el partido de este miércoles, cuando reciba a River Plate por la tercera fecha de la Copa Libertadores, desde las 20 horas.



Por su parte, el tetracampeón del balompié criollo, que en los descuentos se quedó con uno menos tras la expulsión de Fernando Zampedri, sumó su tercer encuentro consecutivo sin ganar, manteniéndose en la novena ubicación con 13 puntos. El jueves, también por Copa Libertadores, se verán las caras con Flamengo.

