Ruiz-Tagle define plazos en futuro de Gaete y niega contactos con Matías Fernández

17.01.2019

Gabriel Ruiz-Tagle habló fuerte y claro desde la pretemporada de Colo Colo en Argentina, y se refirió a varios temas sobre toda la actualidad de los albos.

En primer término, tuvo palabras para la polémica que se ha generado por la continuidad de Juan Carlos Gaete, la cual aún sigue en entredicho.

"Gaete está en un periodo de reflexión. Tiene un gran talento y más temprano que tarde estará jugando en el primer equipo. La idea es no extender los plazos porque tenemos que tomar una determinación. Nuestro cuerpo técnico tiene que llenar los puestos y proyectar el trabajo. Pasa el tiempo y no podemos esperar indefinidamente", dijo el timonel del club popular, sobre el jugador que proviene de Cobresal y con el cual tendrán una reunión este viernes.

A su vez, descartó la llegada de Matías Fernández al sentenciar que "nadie se ha contactado y el directorio no ha pensado en él".

Acerca de una posible partida de Matías Zaldivia, Ruiz-Tagle fue tajante sobre el futuro del argentino.

"Llegó una oferta la cual fue considerada insuficiente por el directorio. Hasta ahora sigue siendo jugador de Colo Colo", dijo desde Pilar.

Finalmente, aclaró el tema de los posibles refuerzos que faltan por arribar a Macul, detallando la política de fichajes que reinará en el Cacique para esta temporada.

"Mario Salas quiere reforzar la parte ofensiva, pero no queremos contratar refuerzos por contratar. Eso tiene efectivos negativos porque se tapan jugadores jóvenes y Salas ha quedado impresionado por los jugadores juveniles que cuenta el equipo y que probablemente podrán participar de titulares. ¿Plazos? No hay, queremos contratar bien y no tapar nuestros juveniles es una de las prioridades", selló.