"El defensor ya habló con Quinteros": Colo Colo da la sorpresa y tendría listo como refuerzo a Emiliano Amor

31.03.2021

Luego de que Peñarol cerrara definitivamente la posibilidad del traspaso de Fabrizio Formiliano, Colo Colo activó rápidamente su "Plan B": Emiliano Amor, defensa que pertenece a Vélez Sarsfield.

Según asegura el periodista César Merlo, especialista en temas de transferencias del fútbol sudamericano, los albos ya tienen un acuerdo con el zaguero de 25 años.

Eso sí detalla que "resta que su agente logre la salida para ser refuerzo del Cacique", agregando que Amor tuvo en las últimas horas una conversación con el técnico Gustavo Quinteros, explicándole sus intenciones de llegar al Monumental.

🚨Colo Colo llegó a un acuerdo con Emiliano Amor, cuyo contrato con Vélez acaba el 30 de junio y que el club no tiene intenciones de renovar

*️⃣Resta que su agente logre la salida para ser refuerzo del Cacique

*️⃣El defensor hoy habló con Quinteros y le ratificó sus ganar de llegar pic.twitter.com/mWkOgf7LiM — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 31, 2021

Gabriel Costa contradice a Gustavo Quinteros por plantel de Colo Colo: "Tenemos hasta tres jugadores por puesto"

Hace unos días Gustavo Quinteros fue enfático en revelar que no está conforme con el plantel actual de Colo Colo, llegando incluso a desmarcarse de cualquier responsabilidad en cuanto a los resultados.

"Cuando completemos el plantel seré totalmente responsable como lo hice la temporada anterior. Vine y salvamos el equipo del descenso. Ahora seré responsable cuando tengamos equipo completo y competitivo. Mientras tanto no", dijo el pasado jueves el DT albo.

Sin embargo, este martes Gabriel Costa contradijo las palabras de su técnico, al asegurar que en la plantilla hay hasta tres jugadores por posición.

"Siento que hay un equipo muy comprometido, con dos y hasta tres jugadores por puesto que están preparados para jugar. Se ha formado un equipo unido, preparado para jugar y para luchar el campeonato y más allá de que vengan o no lo refuerzos, el equipo está bien, y todo quien llegue será para sumar", dijo el nacionalizado peruano.

Al mismo tiempo, subrayó que "lo de los refuerzos depende de la dirigencia y no de nosotros. a nosotros nos toca prepararnos y jugar bien cuando nos corresponda".

Finalmente, el '8' del 'Cacique' se mostró optimista ante la opción de pelear el título, pese a que Colo Colo viene de la peor temporada de su historia.

"Obviamente que muchas veces a un jugador, cuando le toca llegar a un equipo, piensa que le irá muy bien. A mí me tocó que el tiempo me dio la razón a mí, yo me conozco. Me siento muy bien. La confianza del técnico ha sido muy importante. Tengo mucha ilusión de llegar al último partido y de estar peleando el título, porque es lo que se piensa en este club", cerró.