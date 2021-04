Colo Colo vence como visita a Everton y se mete en los primeros lugares de la tabla

24Horas.cl Tvn

18.04.2021

Colo Colo venció por 2-0 a Everton de Viña del Mar este domingo en el Estadio Sausalito, quitándole el invicto de tres partidos y metiéndose en la parte alta de la tabla.

Para los albos anotó en primera instancia Iván Morales (67'), vía lanzamiento penal tras mano de Julio Barroso en área. Posteriormente, el encargado de cerrar el marcador fue el volante peruano, Gabriel Costa (74').

La primera ocasión de peligro llegó a los 7', luego de que Waterman aguantara un balón dentro del área para asistir a César Valenzuela, quien mandó un centro desde el vórtice izquierdo del área colocolina, que encontró a Matías Campos, quien le dio muy exigido al balón y se estreyó en el horizontal, ante un Brayan Cortés que se confió y por poco se vio sorprendido por el rebote, que fue despejado por un defensa al córner.



Al 12' respondió el cuadro albo. Marco Bolados recibió un balón cerca del área, logró superar a sus marcadores, ingresó al área y centró para Iván Morales, quien le dio muy desviado, desperdiciando una ocasión inmejorable de abrir la cuenta.



Seis minutos más tarde, nuevamente Morales tuvo la opción de abrir el marcador, luego de Gabriel Costa se metiera al área rival y centrara para el delantero, quien le pegó a arco vacío, pero el balón se fue desviado por el lado izquierdo del arco defendido por Franco Torgnascioli.



Ya en el minuto 30, llegó una nueva oportunidad para que Colo Colo abriera el marcador. El volante albo Martín Rodríguez hilvanó una buena jugada por banda izquierda, entró al área y envió un centro rasante al "Tanquecito", que impactó muy abajo el esférico y lo mandó sobre el pórtico viñamarino.



Pese al buen arranque de Everton con ese balón que dio en el horizontal, el cuadro albo fue amplio dominador de las acciones, cortando rápidamente los avances del rival y aproximándose constantemente a la portería local, pero sus delanteros no estuvieron finos en la definición y el encuentro terminó sin goles en la primera fracción.



En la segunda mitad, nuevamente empezó con de buena forma para los locales, que a los 51' tuvieron la opción de abrir el marcador en los pies de Waterman, quien picó el balón en la salida de Cortés, pero su tiro se fue desviado por el poste izquierdo del arco del Cacique.



Al 65', el arbitro cobró penal a favor de los albos, luego de que un disparo de Costa diera en la mano de Barroso, el cual Morales se encargó de convertir en gol (67'), tras una primera parte en que tuvo el arco cerrado.



Solo 7 minutos después, una gran jugada colectiva de Colo Colo, que recuperó el balón cerca del área rival, le llegó un pase a Costa, quien ingresó sin resistencia de la defensa auriazul y logró batir al guardameta rival, anotando el 2-0 definitivo.



De ahí en más, los equipos no estuvieron finos en los metros finales y salvo por centros desde las bandas que eran despejados por los defensas de la visita, no hubo grandes jugadas de peligro en los minutos restantes.



Los dirigidos por Gustavo Quinteros mostraron un buen juego en los primeros 45' y tras el gol convertido en la segunda mitad y lograron un triunfo importantísimo en su lucha por olvidar los fantasmas del torneo pasado y pelear el título.



Los de Roberto Sensini, en tanto, se mostraron imprecisos en la primera fracción y pese al alza mostrada en los segundos 45', carecieron de la profundidad necesaria para inquietar a Cortés.



Con esta victoria, los albos suben hasta el cuarto lugar de la tabla, con siete unidades. La escuadra viñamarina, en cambio, tuvo su primera derrota en el torneo y se ubicó en el octavo lugar, con cinco puntos.



Para la próxima fecha, el Cacique recibirá en el estadio Monumental a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico, que se disputará el próximo domingo desde las 16 horas. Por su parte, el elenco viñamarino visitará desde las 20 horas del viernes a Curicó Unido.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton