Colo Colo y Unión La Calera igualan en un deslucido debut en el Campeonato Nacional

27.03.2021

Colo Colo y Unión La Calera no se sacaron ventajas en su debut en el Campeonato Nacional 2021, igualando sin goles en el Estadio Monumental.

Ambos equipos generaron pocas ocasiones de gol en un duelo parejo y donde el "Cacique" no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo en los minutos finales, luego que Ariel Martínez fuera expulsado en los cementeros.

Ahora, los dirigidos por Gustavo Quinteros visitará a Cobresal el próximo sábado en El Salvador, mientras que U. La Calera recibirá este viernes a Unión Española.

Sin la presión del descenso que adoleció casi toda la temporada pasada, el equipo albo jugó a un ritmo muy bajo y careció de la intensidad que mostró en la reciente Supercopa. El cuadro popular contó con los refuerzos Leonardo Gil y Juan Carlos Gaete desde el arranque y con el juvenil Daniel Gutiérrez en la zaga.



La buena noticia para el elenco de Macul fue el retorno de Matías Zaldivia, quien no jugaba desde agosto del 2020. Citado por la ausencia de centrales pese a no estar completamente recuperado, el zaguero argentino tuvo que entrar de emergencia a los 45' por Felipe Campos, quien cayó mal y salió lesionado. En tanto, Calera contó con el debut del DT Luca Marcogiuseppe, quien no tenía experiencia en Primera División.



Respecto al partido, Colo Colo tuvo dos buenas ocasiones en el comienzo de las acciones a través de Gabriel Costa, quien reventó el palo a los 3' y metió un tiro desviado a los 7'.



Fueron los mejores momentos del local, pues la visita empezó a afirmarse con el paso de los minutos en un duelo friccionado, con muchas faltas en ambos lados. Antes de la pausa, el conjunto cementero avisó con una jugada colectiva a los 19' y con un remate desde lejos de Esteban Valencia a los 39'.



Tras el descanso, Gustavo Quinteros apostó por Martín Rodríguez en lugar de un bajo Pablo Solari, pero el ingreso del ex Cruz Azul no le cambió la cara a un anfitrión que jugó una discreta segunda parte.



Aunque tampoco brilló, el equipo calerano estuvo más cerca de llevarse el triunfo en dos oportunidades: un tiro al palo de Gonzalo Castellani a los 62' y un jugadón de Andrés Vilches que exigió a Brayan Cortés a los 66'. Dicha última chance dio pie a un contragolpe que Iván Morales desperdició de forma insólita.



Parecía que el Cacique tenía una buena oportunidad tras la expulsión de Ariel Martínez a los 83'. El ex Audax, que había entrado a los 63', recibió la tarjeta la roja por un fuerte golpe sobre César Fuentes.



Pero pese al hombre extra, los albos no atacaron mucho más salvo un tiro desviado de Javier Parraguez en los 89', y el pitazo final le dio su primer punto del torneo a cada equipo. En la próxima fecha, Colo Colo visitará a Cobresal y La Calera recibirá a Unión Española.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton