Colo Colo vence a la U en el Superclásico y es el nuevo líder del Campeonato Nacional

Los azules no pudieron con su archirrival en el Estadio Monumental, donde ya acumulan 20 años sin ganar.

25.04.2021

Colo Colo volvió a ratificar su superioridad ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental y se impuso por 1-0 en el duelo correspondiente por la quinta fecha del Campeonato Nacional.

El cuadro albo se llevó el triunfo con un solitario gol de Leonardo Gil en el complemento, el que tuvo bastante más emoción tras un primer tiempo sin muchas luces.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Quinteros es el único líder del Campeonato Nacional con diez puntos, a la espera de lo que haga este lunes Audax Italiano ante Deportes Melipilla y con un partido más que Universidad Católica.

La U, en tanto, perdió su invicto en el certamen y ya acumula nada menos que 20 años sin saber de victorias en el Estadio Monumental.

La primera opción llegó a los dos minutos, luego de una asistencia para Iván Morales, quien llegó casi hasta línea de fondo en el área y casi sin ángulo sacó un remate, que controló con cierta complicación Fernando De Paul.



La primera polémica del encuentro llegó a los 24'. Gabriel Costa recibió un pase en profundidad de Morales, entró al área, enganchó el balón aparentemente da en el brazo de Camilo Moya. El árbitro fue a revisar la jugada en el VAR y si bien admitió que era penal. cobró una falta previa a favor de la "U".



Luego de esa acción los equipos cayeron en una serie de imprecisiones y en el juego brusco, lo que no permitió que el balón fluyera con normalidad y se crearan peligro en las áreas.



Recién en los últimos minutos ocurrieron las mejores llegadas de la primera mitad. Primero, Marco Bolados (41') sacó un remate que pegó en la parte externa del arco azul, luego cuadro laico tuvo opciones gracias a un remate de Thomas Rodríguez (43') y un cabezazo de Ángelo Henríquez (44'). Y lo último fue otro cabezazo de Maximiliano Falcón (45+1'), que dio en el vertical.



Al inicio de la segunda mitad se vio un poco más de intensidad por parte de Universidad de Chile, pero poco a poco se fue apagando y salvo por una jugada individual de Nahuel Luján que terminó con un tiro desviado, no generaron mayor peligro sobre el arco de Brayan Cortés.



El Cacique poco a poco comenzó a manejar las acciones del encuentro y se encontró con un gol de Costa a los 61', que fue anulado por posición de adelanto de César Fuentes cuando salió el pase. Sería solo un aviso.



La apertura de la cuenta llegó a los 71'. Bolados picó por la banda y al llegar al área, mandó un centro para Costa, que aguantó la pelota y cedió hacia el centro para Leonardo Gil, que con un impecable zurdazo batió al "Tuto" De Paul.



Luego del gol, los albos tuvieron un remate de Costa (74') que interceptó Ramón Arias y de ahí en más, el cuadro laico se animó sobre el arco contrario, pero encontró a un notable Cortés que atajó un cabezazo de Diego Carrasco (82') y un tiro de fuera del área de Sandoval (87).



Al primer minuto de adición, Gabriel Suazo se fue expulsado por un codazo a Gonzalo Espinoza, pero la "U" no pudo hacer mucho más y pagó caras sus imprecisiones ante un cuadro popular que aprovechó las opciones que tuvo y reafirmó su paternidad en el Monumental.



Con este triunfo, Colo Colo trepó al primer lugar de la tabla con 10 puntos. Universidad de Chile, en tanto, se quedó en 5 unidades en la 11ª posición.



En la próxima fecha, los albos viajarán hasta Chillán para medirse con Ñublense el próximo sábado desde las 18. La escuadra azul, en tanto, hará de local ante Santiago Wanderers a las 20:30 del lunes.

