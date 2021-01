Colo Colo vence por la cuenta mínima a Everton y logra salir de la zona de descenso después de mucho tiempo

Sin brillar, los albos consiguieron un triunfo valiosísimo en su lucha por no perder la categoría.

10.01.2021

Colo Colo dio un paso gigantesco en su lucha por evitar el descenso y venció con lo justo por 1-0 este domingo a Everton en el Estadio Monumental.

Con esta victoria, el cuadro albo salio de la zona peligrosa por primera vez en mucho tiempo, al menos hasta que Iquique y Coquimbo Unido jueguen sus partidos pendientes.

Sin el aún suspendido Gustavo Quinteros, los de Pedrero golpearon de entrada. En apenas 4 minutos, Gabriel Costa hizo una pared con Gabriel Suazo y la tocó para Leonardo Valencia, quien amagó y centro para la aparición de Pablo Mouche sobre el palo izquierdo. El ex Boca solo tuvo que empujara para abrir la cuenta.



Tras el espectacular arranque, el cuadro popular se entusiasmó y dominó el partido por 20 minutos. Mientras, la visita fue mejorando y estuvo cerca del empate a los 24', en una contra comandada por el mexicano Jorge Díaz que Cristián Menendez desvió por poco.



Hubo poco más antes del descanso. Bastián San Juan casi anotó un autogol a los 27' que encontró atento a Johnny Herrera, mientras que los locales pidieron penal por una supuesta mano a los 43'.



Colo Colo salió a cuidar el resultado en el complemento, padeciendo además la salida de Valencia por lesión a los 53'. Leandro Stillitano, quien sustituyó a Quinteros, apostó por el ingreso de Jorge Valdivia y Esteban Paredes en los 64' para mejorar la ofensiva.



Sin embargo, los cambios no modificaron la dinámica del partido e incluso el "Mago" tuvo que salir diez minutos después por lesión.



De todas formas, los viñamarinos no hicieron mucho para lograr el empate. Sus mejores ocasiones fueron en los minutos finales, un centro de Matías Leiva que Brayan Cortés repelió de forma quirúrgica y dos cabezazos desviados de Rodrigo Echeverría y Cristián Suárez.



Así, el elenco Oro y Cielo sufrió su primera caída bajo la dirección técnica de Roberto Sensini, quien llevaba cuatro duelos invicto. Aunque los ruleteros son novenos con 36 unidades, miran de reojo la tabla ponderada, donde siguen sufriendo por su mala temporada 2019.



Este miércoles a las 17:00 horas, Colo Colo enfrentará a Universidad de Concepción en una oportunidad inmejorable de eliminar el peligro del descenso. En el mismo horario pero el jueves, Everton se medirá ante Audax Italiano.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton