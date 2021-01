Colo Colo vs. La Calera: horario y dónde ver el duelo clave por el torneo

24Horas.cl Tvn

31.01.2021

Colo Colo recibirá este domingo a Unión La Calera en el marco del último partido pendiente que le restan a ambas escuadras, siendo clave para las aspiraciones de ambos.

Los albos buscarán mantener la senda de triunfos para escapar de la zona del descenso que lo mantiene severamente complejo.

: O'Higgins derrota a la UC y deja la lucha por el título al rojo vivo Leer más

Por su parte, los cementeros intentarán aprovechar el nuevo traspié de Universidad Católica -que cayó ante O'Higgins en Rancagua- para igualarla en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Se espera que en dicho cotejo se dé el retorno a las canchas de Matías Fernández, quien volvió a la citación tras superar una lesión.

COLO COLO VS LA CALERA

Horario: 18:00 horas

Dónde ver: transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF

Programación fecha 33:

Miércoles 10 de febrero:

10:30 | Deportes Antofagasta vs. O'Higgins

18:30 | Unión Española vs. Deportes La Serena

18:30 | Curicó Unido vs. U. de Chile

18:30 | Wanderers vs. U. de Concepción

21:30 | Universidad Católica vs. Unión La Calera

Jueves 11 de febrero:

18:30 | Audax vs. Deportes Iquique

18:30 | Coquimbo Unido vs. Everton

18:30 | Colo Colo vs. Cobresal

21:00 | Huachipato vs. Palestino

Tabla de posiciones:

Tabla de coeficiente:

Tabla de goleadores: