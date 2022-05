"No da mucha confianza": El jugador de Colo Colo que se convirtió en tendencia de las redes sociales

24Horas.cl Tvn

30.05.2022

Omar Carabalí asumió la misión de reemplazar a Brayan Cortés en el arco de Colo Colo. La grave lesión del iquiqueño -rotura de meniscos de la rodilla derecha- lo tendrá alejado de las canchas por varias semanas, situación por la cual Gustavo Quinteros depositó su confianza en el espigado golero.

Sin embargo, la actuación del ecuatoriano nacionalizado chileno en el empate sin goles ante Ñublense en el Estadio Monumental ha sido foco de críticas por parte de los seguidores albos, quienes lo expresaron en las redes sociales.

Carabali no debe insistir tratar de salir jugando con los pies si no es lo suyo y no estamos con puntos de sobra como para intentarlo… a la segura a fuera nomas ! #VamosColoColo