Colo Colo y caso cuotas:"ANFP decretó pago mensual descontando dinero del CDF"

Agencia Aton

31.12.2020

Colo Colo no para de sumar problemas. A la crisis que lo tiene con la amenaza latente de descender por primera vez en su historia, ahora el Cacique podría sufrir la pérdida de puntos en el triunfo ante Deportes Antofagasta, debido a que algunos clubes analizarían denunciar al cuadro albo por pagar una multa en cuotas, algo que está penalizado con la resta de unidades (ver nota).



Frente a esto, el conjunto de Macul salió a defenderse al publicar un comunicado en el que aseguró que la forma de pago no fue algo pedido por ellos, si no que fue responsabilidad única y exclusivamente de la ANFP.





"Al día siguiente de la resolución de la segunda sala del Tribunal de Disciplina, nos comunicamos por correo electrónico con la Gerencia de Finanzas de la ANFP para hacer efectivo el pago de la multa, recibiendo como respuesta que esta se descontaría del pago mensual del Canal del Fútbol a nuestro club", explicó el elenco popular.



Además, el Cacique agregó que son varios los clubes multados por incumplimientos del protocolo sanitario, con deudas que ascienden a las 1700 UF y donde estarían involucrados 15 equipos.



También, aclaró que en el Consejo de Presidentes la ANFP informó que todos los elencos que deben están pagando en cuotas que le descuentan mensualmente por el dinero que deben percibir del Canal del Fútbol.

