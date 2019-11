Colo Colo y la reanudación del torneo: "Queremos volver, pero no vamos a arriesgar nada"

Agencia Uno

20.11.2019

El director deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, se refirió al retorno del fútbol profesional de primera división, tras varias semanas de suspensión por la crisis que vive el país.



Espina afirmó en conferencia de prensa que “las medidas de seguridad que nos han solicitado van a estar a disposición de nuestra gente. Llamamos a que se pueda jugar en paz y repudiamos todo acto de violencia".

En la misma línea, agregó que “todo lo que nos están solicitando lo estamos haciendo”, señalando que esperan no tener que jugar sin público, ya que “queremos que se vuelva en forma normal".



El ex-volante añadió que “está claro que queremos volver a la actividad, pero no vamos a arriesgar absolutamente nada. Los jugadores tienen que estar absolutamente tranquilos".



Lo anterior luego de que desde la Garra Blanca amenazara vía redes sociales que no permitir´pan la realización del partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido , programado para el sábado a las 11:30 en Macul.





Por otra parte, Espina reconoció que “no estamos planificando el próximo año. Cuando termine el torneo conversaremos con los muchachos. Solo sabemos las fechas de inicio de torneos internacionales porque Conmebol las tiene estipuladas".



Finalmente, reiteró que en cuanto a la renovación de varios jugadores del plantel, es un tema que se resolverá una vez que termine el campeonato.

Revisa la programación:

CAMPEONATO AFP PLANVITAL – 12 fecha Segunda Rueda

Viernes 22 de noviembre

Cobresal vs. Unión Española

Estadio El Cobre

12:00 horas

Transmite CDF

Unión La Calera vs. Deportes Iquique

Estadio Nicolás Chahuán

17:30 horas

Transmite CDF

Sábado 23 de noviembre

Colo Colo vs. Coquimbo Unido

Estadio Monumental

11:30 horas

Transmite CDF

Deportes Antofagasta vs. U. de Concepción

Estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán

14:00 horas

Transmite CDF

O’Higgins vs. Curicó Unido

Estadio El Teniente

17:00 horas

Transmite CDF



Domingo 24 de noviembre

Huachipato vs. Universidad de Chile

Estadio Huachipato CAP-Acero

11:30 horas

Transmite CDF

Everton vs. Palestino

Estadio Sausalito

14:45 horas

Transmite CDF

Universidad Católica vs. Audax Italiano

Estadio San Carlos de Apoquindo

17:15 horas

Transmite CDF



CAMPEONATO AS.com – 29 fecha

Sábado 23 de noviembre

Santiago Wanderers vs. Ñublense

Estadio Bicentenario Elías Figueroa

11:30 horas

Transmite CDF

Unión San Felipe vs. Santiago Morning

Estadio Municipal de San Felipe

17:30 horas

Deportes Puerto Montt vs. San Luis de Quillota

Estadio Bicentenario Chinquihue

17:30 horas

Deportes Santa Cruz vs. Deportes Copiapó

Estadio Joaquín Muñoz

19:00 horas



A.C. Barnechea vs. Deportes Valdivia

Estadio Santa Laura - U. SEK

19:30 horas

Transmite CDF

Domingo 24 de noviembre

Deportes Melipilla vs. Deportes Temuco

Estadio Bicentenario de La Florida

11:00 horas

Rangers vs. Cobreloa

Estadio Fiscal de Talca

11:30 horas

Transmite CDF

Magallanes vs. Deportes La Serena

Estadio Santa Laura – U. SEK

18:00 horas



CAMPEONATO SEGUNDA DIVISIÓN – Liguilla Fecha 6 (Descenso)

Viernes 22 de noviembre

San Antonio Unido vs. Independiente Cauquenes

Estadio Municipal de El Quisco

15:30 horas



CAMPEONATO SEGUNDA DIVISIÓN – Liguilla Fecha 8 (Descenso)

Martes 26 de noviembre

San Antonio Unido vs. Deportes Colina

Estadio Municipal de El Quisco

17:00 horas

Independiente Cauquenes vs. Lautaro de Buin

Estadio Municipal Miguel Alarcón

17:00 horas



CAMPEONATO SEGUNDA DIVISIÓN – Liguilla Fecha 6 (Ascenso)

Viernes 22 de noviembre

General Velásquez vs. Colchagua

Estadio Municipal de San Vicente

15:30 horas



CAMPEONATO SEGUNDA DIVISIÓN – Liguilla Fecha 8 (Ascenso)

Domingo 24 de noviembre

Deportes Iberia vs. Deportes Vallenar

Estadio Municipal de Los Ángeles

17:00 horas



Martes 26 de noviembre

Deportes Recoleta vs. Colchagua

Estadio Municipal de Recoleta

17:00 horas

San Marcos vs. General Velásquez

Estadio Carlos Dittborn

17:00 horas

