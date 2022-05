Colo Colo y la U a la cancha: La programación y cómo está quedando la tabla de posiciones

24horas tvn

14.05.2022

El campeonato de Primera División del fútbol chileno continúa disputándose durante la jornada de este sábado, destacando los partidos que animarán Colo Colo y Universidad de Chile.

Los azules, que enfrentarán desde las 15:30 horas a Everton en condición de visitante, buscarán consolidar el alza de rendimiento de la mano del técnico interino Sebastián Miranda.

"Sabemos que es un equipo que intenta jugar. Se ha enfrentado a grandes rivales. Es uno de los equipos con menos goles en contra. Creemos que desde nuestra forma, podemos persuadir el planteamiento de ellos e ir por los tres puntos", manifestó en la previa el DT de la U.

Posteriormente será el turno de Colo Colo que se medirá ante Coquimbo Unido en un partido especial para los albos ya que podría ser el retorno de Esteban Paredes a la cancha del Monumental.

PROGRAMACIÓN

SÁBADO 14 DE MAYO



12:30 horas, Deportes La Serena vs. Palestino, estadio La Portada.

15:30 horas, Everton vs. Universidad de Chile, estadio Sausalito.

18:00 horas, Colo Colo vs. Coquimbo Unido, estadio Monumental.



DOMINGO 15 DE MAYO



14:45 horas, Cobresal vs. O'Higgins, estadio El Cobre (*Transmite TVN, TVN.cl y TV Chile)

17:30 horas, Huachipato vs. Ñublense, estadio CAP-Acero.



LUNES 16 DE MAYO



20:30 horas, Curicó Unido vs. Audax Italiano, estadio La Granja.