Colo Colo y la U de Chile muy pendientes: El fixture que le resta a Iquique en su lucha por no descender

14.01.2021

Cuando restan pocas fechas para el término del torneo, Colo Colo y Universidad de Chile siguen muy atentos al presente de Deportes Iquique debido a que el desempeño de los nortinos puede resultar clave para albos y azules en su lugar por mantenerse en Primera.

Por el lado de los albos, conviene que los nortinos sigan enredando puntos para así no lograr salir de los puestos de descenso.

En tanto, a la 'U' le sirve que los iquiqueños sumen la mayor cantidad de puntos posibles para que escapen del descenso por la tabla 2020, y así no hagan "correr la lista" en la tabla ponderada y complicar a los azules con la Primera B disputando un partido de definición.

Así se definirá el descenso en caso que un mismo equipo sea último en la tabla de posiciones anual y ponderada

El artículo 88 de las bases del campeonato 2020 establece que:

i) Primer descendido: el último lugar de la Tabla Absoluta;

ii) Segundo descendido: el último lugar de la Tabla Ponderada 2019-2020. En el evento de que este equipo sea el mismo según del número anterior, lo reemplazará el penúltimo de la Tabla Ponderada 2019-2020.

iii) Tercer descendido: el perdedor entre un partido único organizado por la ANFP, que disputarán los equipos que ocupen el penúltimo lugar de la Tabla Absoluta y el penúltimo lugar la Tabla Ponderada 2019-2020, o el antepenúltimo de esta última tabla en el evento que el penúltimo hubiese descendido según el numeral precedente. Si es uno sólo el equipo que reúne las condiciones señaladas en este numeral descenderá automáticamente.

Los rivales que le restan a Deportes Iquique:

vs. Antofagasta (visita)

vs. Colo Colo (local)

vs. Audax (visita)

vs. Wanderers (local)

vs. Coquimbo (local)

*vs. U. de Chile (visita)

* vs. Unión La Calera (visita)

*Partidos pendientes.

