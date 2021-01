Colo Colo y U de Chile muy atentos: Los partidos que le quedan a Deportes Iquique en su lucha por no descender

24Horas.cl TVN

08.01.2021

Deportes Iquique vive un verdadero calvario en la temporada 2020, ya que se encuentra muy complicado con el descenso tanto por el Campeonato 2020 y por la tabla ponderada.

Es por esto que Colo Colo y Universidad de Chile miran de reojo el fixture restante de los 'Dragones Celestes', debido a que el desempeño de los nortinos puede definir la suerte de los dos elencos de mayor convocatoria del fútbol chileno.

Por el lado de los albos, conviene que los nortinos sigan enredando puntos para así darles caza y zafar del último lugar. Actualmente, con ambos equipos con la misma cantidad de partidos jugados, Iquique tiene dos puntos más que el 'Cacique'.

En tanto, a la 'U' le sirve que los iquiqueños sumen la mayor cantidad de puntos posibles para que escapen del descenso por la tabla 2020, y así no hagan "correr la lista" y complicar a los azules con la Primera B.

Recalcar que pese a que la U. de Chile está solo dos puestos sobre Iquique en la tabla de promedios, es muy difícil que les de caza, ya que existe una importante diferencia de puntos reales entre ambos.

Otro punto a consignar es que tanto Colo Colo como la 'U' deben enfrentarse a Iquique de aquí al término de un certamen que promete muchas emociones en su recta final.

Los rivales que le restan a Deportes Iquique:

vs. O'Higgins (visita)

vs. Antofagasta (visita)

vs. Colo Colo (local)

vs. Audax (visita)

vs. Wanderers (local)

vs. Coquimbo (local)

*vs. U. de Chile (visita)

* vs. Unión La Calera (visita)

*Partidos pendientes.

Tabla de posiciones:

Tabla de coeficiente:

Tabla de goleadores: