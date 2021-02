Se decidió: Jens Buss optaría por fichar en Colo Colo en desmedro de la 'U'

24Horas.cl Tvn

22.02.2021

Jens Buss estaría a detalles de transformarse en nuevo refuerzo de Colo Colo para la temporada 2021, luego que el propio jugador haya decidido llegar a los albos y no a Universidad de Chile, que también lo tenía en carpeta.

Así lo dio a conocer Radio ADN, quienes detallaron que el lateral derecho que viene desde Curicó Unido firmaría un acuerdo por tres temporadas.

El fichaje estaría solo a detalles de oficializarse, ya que este martes el jugador de 24 años recién se desvincularía de los 'albirrojos'.

Recordar que en conversación con la emisora ya mencionada, hace algunos días, el ex Rodelindo Román se mostró muy contento por ser sondeando por los dos equipos de mayor convocatoria del país.

"Uno siempre sueña de chico jugar en los grandes, uno obviamente quiere estar, pero soy jugador de Curicó Unido, todavía tengo contrato, hasta que no pase nada concreto. Obviamente si llegara a pasar me gustaría mucho, sonar en los grandes es bonito, pero es más bonito estar en uno, antes que no pase, trato de no volverme loco", subrayó