"Los más grandes lo querían matar": Marcelo Barticciotto reveló detalles de la llegada de Mirko Jozic a Colo Colo

24Horas.cl Tvn

12.07.2020

En la segunda edición de "Zoom, grandes momentos del deporte", uno de los invitados fue el exdelantero de Colo Colo Marcelo Barticciotto, quien recordó la conquista de la Copa Libertadores en 1991.

Pasaron años y décadas, y durante más de 30 años la Copa Libertadores fue esquiva para los pocos equipos nacionales que rozaron la gloria en los finales. En 1973, Colo Colo no pudo romper la histórica hegemonía a rioplatense y cayó dramáticamente ante Independiente de Avellaneda, el mismo equipo que dos años después sepultaría la ilusión de Unión Española. El fútbol chileno no tenía ningún título internacional. Eso, hasta 1991. La hazaña fue comentada por 'Barti' y otras figuras de aquel plantel.

La llegada de Mirko Jozic

Para que aquella hazaña fuera tal, había que partir por un nombre: Mirko Jozic. Croata, metódico y revolucionario, que llegó a cambiar la mentalidad y el juego de Colo Colo, pese a que muchos no estaban tan de acuerdo. Sobre esta incorporación, Barticciotto señaló que "fue mucho el cambio, pero a mí me parece que ese cambio nos benefició también. Él nos exigió demasiado. También entiendo que tuvo problemas al principio. Los más grandes decían que querían matar a Mirko, que se volviera a Croacia, pero sin escala".

Colo Colo - Boca Juniors: el día del escándalo

Sobre el duelo de vuelta contra Boca Juniors en semifinales, jornada en la que se registraron enfrentamientos entre ambos clubes, Barticciotto señaló que "pegué en defensa propia".

"Nosotros teníamos la mochila muy pesada por el tema de la historia de los equipos chilenos en Copa Libertadores. Era muy pesada, nosotros lo conversábamos siempre. Los equipos chilenos habían perdido todas las finales que habían jugado. El 'Chano' Garrido me decía que no podíamos perder otra final", añadió 'Barti'.

Las cábalas albas

Además, el exdelantero albo reveló que tenía compañeros muy cabaleros, señalando que "yo era compañero de Daniel (Morón) en la habitación, entonces le sabía todas las cábalas. Se llevaba los guantes a la casa, los lavaba en la casa, después los traía al entrenamiento; hacía calentamiento en calzoncillos, desde que entraba al camarín no le hablaba a nadie, hacía crucigramas de revistas todo el tiempo".

"En la noche, Daniel se acostaba haciendo crucigramas, y mientras los hacía conversaba conmigo. Yo seguía conversando y de repente no me contestaba. Lo miraba y se había quedado dormido con el crucigrama en una mano y el lápiz en la otra", agregó Marcelo.

La final contra Olimpia

Respecto a la final contra Olimpia, Luis Pérez comentó sus dos anotaciones, señalando que "ya estaba feliz con ser titular. Estaba con la idea fija de poder aportar y cooperar con lo mejor que pudiera para que pudiéramos ganar. Sin duda, ni nadie ni yo me imaginé que en 15 minutos podíamos definir la situación y más aún con dos goles míos".

Barticciotto recordó que "es una jugada del 'Coca', que me abre hacia la derecha y yo que trato de tirar un centro, que no tiro muy bien que digamos, porque en realidad la pelota va al primer palo. Como estaba la cancha medio resbaladiza le pica al defensa y después Lucho hace todo. La para de pecho, hace un sombrerito y termina definiendo de zurda".

Leonel Herrera señaló sobre su gol que marcó el 3-0 que "se concreta y después salgo a gritarlo. Se me pone la mente en blanco y llego a una orilla de la cancha a celebrar con la gente. Pero cuando me voy cuenta de que llegan mis compañeros a abrazarme, 'Barti' se me acerca y me dice 'Leo, esto es para tu viejo'".

Barticciotto añadió que "a mí me salió del alma. Le dije 'disfrútalo, Leo, esto es por tu viejo'. Me parece que fue un homenaje. Si el padre no la ganó, la ganó el hijo".

"Ahí se me vinieron todos los recuerdos y las sensaciones a la cabeza. Fue un momento muy emocionante, lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Desde ese segundo hasta que llegué a la mitad de la cancha me fui llorando, porque realmente le tomé el peso a dónde estábamos y lo que estábamos consiguiendo", agregó Herrera.

El recordado llamado de su padre

En cuanto a la imagen de cuando Marcelo conversó con sus padres por fono, señaló que "me comunican con mi viejo y con mi mamá. Fue una sorpresa. Mi viejo estaba ahí frente al televisor viendo el partido. Lloraban y también me dio mucha emoción poder terminar el partido y hablar con él y mi mamá".

"La gente me lo recuerda mucho. Eso quedó como en la retina del hincha, fue una imagen potente y muy emocionante después del partido. Mi papá estaba más loco que yo, no podía ni hablar. Lo único que le dolía era no haber estado ahí. Mi viejo era futbolero a morir", añadió Barticciotto.

La felicitación y visita de la U

Dos días después del logro, el plantel de Universidad de Chile entró al estadio Monumental para saludar a sus tradicionales antagonistas e inmortalizar el encuentro en una foto histórica.

Morón recordó aquel momento exponiendo que "nosotros íbamos a bajar a entrenar y por ahí nos dijeron que teníamos que esperar un ratito porque teníamos una visita. En eso, a los cuatro o cinco minutos empiezan a entrar todos los muchachos del plantel de la U".

Por su parte, el ídolo azul Mariano Puyol indicó que "fue muy breve en realidad, no más de 15 o 20 minutos en los que estuvimos ahí compartiendo con ellos, donde hubo un pequeño discurso, saludos y abrazos. Fue un acto muy sincero de parte nuestra, donde sentíamos que el logro obtenido por Colo Colo era un logro obtenido por el fútbol chileno y que nos representaba a todos".

Revisa la entrevista completa pinchando AQUÍ.