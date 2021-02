"¡Hasta la Morir!": Mirko Jozic y su familia se ponen la camiseta de Colo Colo ad portas del partido por el descenso

24Horas.cl Tvn

17.02.2021

Durante la jornada de este martes, miles de fanáticos de Colo Colo han alentado a su equipo de cara a la "final" por el descenso frente a la Universidad de Concepción. Sin embargo una de las figuras más importantes de la historia del cacique tampoco quiso quedar ausente.

El exentrenador de los albos, Mirko Jozic, quien logró conquistar la única Copa Libertadores del club en el año 1991, se puso la camiseta de la escuadra de Macul una vez más, junto a su familia.

La hija del estratega, Lana Jozic, compartió una imagen en sus redes sociales que tituló "¡Hasta la morir!", haciendo referencia a una de las frases más icónicas del entrenador y de su particular forma de hablar español cuando dirigía al equipo nacional.

Asimismo, Lana escribió en sus historias de Instagram un sentido mensaje, en el que señala que "nunca pensé que nuestro Colo Colo estaría pasando por momentos tan difíciles. Sí, en nuestra historia hemos pasado por muchas cosas, pero esto no me lo esperaba. He sentido rabia y tristeza, pero al final queda puro amor como siempre. No importa en que condiciones estemos, nuestro club siempre supo unir a su pueblo colocolino".

"Mañana más que nunca seamos familia, una familia de verdad y mostremos una vez más que somos los más grandes, no solo de Chile, sino del mundo entero. Mi padre entrenó a muchos clubes y los respetó a cada uno, pero solo por uno siente el amor y es Colo Colo, porque Colo Colo tiene algo que no hay en ningún otro lado. Los quiero mi gente. Hasta la morir", escribió la hija del técnico, según consignó Dalealbo, medio al cual además agradeció por las gestiones para hacerle llegar las camisetas.