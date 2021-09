Comienza este martes: La programación de la 23ª fecha y la tabla de posiciones del torneo nacional

24horas tvn

27.09.2021

El fútbol chileno no se detiene. Este martes, a partir de las 16 horas, comenzará a disputarse la 23ª fecha del torneo nacional con el duelo entre Deportes La Serena y Everton.

Colo Colo en tanto se medirá el jueves ante Ñublense en el estadio Monumental. Universidad de Chile por su parte, buscará recuperarse de la derrota ante Santiago Wanderers que viene de tres triunfos consecutivos.

¿Cuándo juega la UC? Después de la fecha libre que tuvieron, los cruzados saltarán a la cancha para medirse en condición de local este miércoles ante Deportes Melipilla.

PROGRAMACIÓN 23 FECHA DEL TORNEO

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton, 16:00 horas.

- O'Higgins vs. Huachipato, 21:00 horas.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, 16:00 horas.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera, 18:30 horas.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla, 21:00 horas.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal, 16:00 horas.

- Colo Colo vs. Ñublense, 18:30 horas.

- Audax Italiano vs. Unión Española, 21:00 horas.

Libre: Palestino.