Comienza este martes: La programación de la 27° fecha del Campeonato Nacional

Agencia Aton

18.10.2021

La acción por el Campeonato Nacional no se detiene y esta semana se disputará la 27° fecha del certamen, donde Colo Colo buscará seguir como sólido puntero y Universidad Católica como sublíder, previo al clásico entre ambos en la jornada de 28.



Todo arrancará este martes, cuando Audax Italiano reciba a las 18:30 horas a Ñublense en el estadio Municipal de La Pintana.





En tanto, el miércoles los albos volverán a la acción, tras quedar libre la fecha pasada, al visitar a Deportes La Serena a las 14:00 en el estadio La Portada. Ese mismo día, pero a las 18:30, los cruzados recibirán a Santiago Wanderers en San Carlos de Apoquindo.



Por su lado, Universidad de Chile enfrentará el jueves, a las 18:30, a Palestino en el estadio El Teniente de Rancagua.





Esta es la programación completa de la 27° fecha Campeonato Nacional:



MARTES 19 DE OCTUBRE



18:30 horas, Audax Italiano vs. Ñublense, estadio Municipal de La Pintana.

21:00 horas, O'Higgins vs. Deportes Melipilla, estadio El Teniente.



MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE



14:00 horas, Deportes La Serena vs. Colo Colo, estadio La Portada.

18:30 horas, Universidad Católica vs. Santiago Wanderers, estadio San Carlos de Apoquindo.

21:00 horas, Everton vs. Huachipato, estadio Sausalito.



JUEVES 21 DE OCTUBRE



16:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Unión Española, estadio Calvo y Bascuñán.

18:30 horas, Universidad de Chile vs. Palestino, estadio El Teniente.

21:00 horas, Unión La Calera vs. Cobresal, estadio Nicolás Chahuán.



Libre: Curicó Unido.