"Cómo hacerlo todo mal": Hinchas sufren con los refuerzos que suenan en la U

Tras salvarse del descenso surgieron los nombres de Felipe Seymour y Matías Rodríguez como posibles refuerzos para el 2022, lo cual no dejó contentos a los fanáticos.

06.12.2021

Universidad de Chile cerró una temporada para el olvido, donde terminó salvándose del descenso en la última fecha en un partido con un final infartante. Y si bien cumplieron el objetivo de mantener la categoría, rápidamente comenzaron a surgir los primeros rumores de posibles fichajes para el 2022 para intentar armar un equipo que sea capaz de sacar del oscuro presente a la U.

En ese contexto, el sitio Redgol asegura que Azul Azul ya tendría en carpeta dos nombres para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada y se trata de dos viejos conocidos: Felipe Seymour y Matías Rodríguez. Esto porque la idea de la concesionaria sería partir con referentes.

Sin embargo, los hinchas azules no tomaron nada bien la noticia y descargaron su ira a través de Twitter.

"También suenan Waldo Ponce, el chico Hoffens y estarían considerando exhumar al Pulpo Simian para cubrir el puesto del arco. @udechile, cómo hacerlo todo mal, y seguir encontrando formas para seguir haciéndolo más mal aún", "No contentos con el sufrimiento de ayer…", "Ni un día de tranquilidad me dan", "Spoiler: pelean el descenso otra vez", "Van a seguir peleando el descenso" y "No aprendieron", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos.

Pero, ¿cuál es el presente de ambos? Seymour terminó contrato con O’Higgins y Rodríguez milita en Defensa y Justicia de Argentina.

Cabe recordar que ambos cuentan con dos pasos anteriores por la U. Seymour debutó en 2006 y partió en 2011, pero luego volvería entre 2017 y 2018; mientras que Rodríguez jugó en los azules del 2010 a 2012 y de 2015 a 2020.