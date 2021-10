Con clásico incluido: La programación de la 26° fecha del Campeonato Nacional

Agencia Aton

13.10.2021

La acción por el Campeonato Nacional no se detiene y entre este viernes y sábado se disputará la 26° fecha de la competencia de Primera División.



Todo arrancará este 15 de octubre, cuando a las 12:30 horas Huachipato reciba a Deportes Antofagasta en el estadio CAP Acero de Talcahuano.



En tanto, ese día pero más tarde, a las 18:30, Universidad de Chile se medirá con Audax Italiano en el estadio El Teniente de Rancagua.



Por su lado, Universidad Católica visitará el sábado a Cobresal, a las 11:00 en el estadio El Cobre de El Salvador, en busca de meterle presión al líder Colo Colo, que en esta fecha quedará libre.



Además, el sábado también destaca el clásico porteño que protagonizarán Santiago Wanderers y Everton, a las 15:00 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.



Esta es la programación completa de la 26° fecha del Campeonato Nacional:



VIERNES 15 DE OCTUBRE



12:30 horas, Huachipato vs. Deportes Antofagasta, estadio Huachipato CAP Acero.

16:00 horas, Palestino vs. O'Higgins, estadio Municipal de La Cisterna.

18:30 horas, Universidad de Chile vs. Audax Italiano, estadio El Teniente.

21:00 horas, Ñublense vs. Unión La Calera, estadio Nelson Oyarzún.



SÁBADO 16 DE OCTUBRE



11:00 horas, Cobresal vs. Universidad Católica, estadio El Cobre.

15:00 horas, Santiago Wanderers vs. Everton, estadio Elías Figueroa.

17:30 horas, Unión Española vs. Curicó Unido, estadio Santa Laura.

20:00 horas, Deportes Melipilla vs. Deportes La Serena, estadio Municipal de La Pintana.



Club libre: Colo Colo.