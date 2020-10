Con el "fantasma de la B" incluido: El provocador mensaje de Nicolás Castillo dirigido a la U tras el clásico universitario

El ex delantero de Universidad Católica se burló del elenco azul tras la derrota por 3-0.

24horas tvn

05.10.2020

Un provocador mensaje publicó Nicolás Castillo en redes sociales tras el triunfo por 3-0 de Universidad Católica ante Universidad de Chile en el clásico.

Y es que el delantero utilizó su cuenta de Instagram para burlarse de la derrota de los azules, donde incluso hizo referencia al duro momento vivido por el club laico cuando descendió a la segunda división.

"Tu vas a llorar... Son las madres del león", escribió el ex atacante cruzado, acompañando el texto con emojis haciendo referencia al "Fantasma de la B".

Esta no es la primera vez que Castillo causa polémicas con sus publicaciones o dichos sobre los archirrivales de la UC. De hecho, poco antes del retorno del fútbol tuvo un fuerte cruce con José Pedro Fuenzalida por los dichos del "Chapa" sobre los equipos grandes del país.

"Colo Colo es el más grande" y "la U tiene la mejor hinchada", dijo Fuenzalida en DirecTV, ante lo que el jugador del América de México publicó: "Por respeto al club y a su gente. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos".