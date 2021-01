Con la "final" UC-La Calera y la lucha por el descenso en simultáneo: ANFP informó programación de fecha 33

24Horas.cl TVN

29.01.2021

La ANFP publicó en su sitio web oficial la programación de la penúltima fecha del Campeonato Nacional, la que puede ser definitorio en las luchas por el título y el descenso.

De hecho, esta jornada tendrá como plato fuerte el encuentro entre Universidad Católica y Unión La Calera, los únicos equipos que pelean por el título. El resultado de este compromiso que se jugará el 10 de febrero en San Carlos de Apoquindo puede ser definitorio.

En tanto, varios partidos importantes por el descenso se jugarán en simultáneo. Por ejemplo, cuando la 'U' esté enfrentando a Curicó Unido, se estarán disputando dos duelos al mismo tiempo. Misma situación vivirá Colo Colo cuando reciba en el Monumental a Cobresal.

Programación fecha 33:

Miércoles 10 de febrero:

10:30 | Deportes Antofagasta vs. O'Higgins

18:30 | Unión Española vs. Deportes La Serena

18:30 | Curicó Unido vs. U. de Chile

18:30 | Wanderers vs. U. de Concepción

21:30 | Universidad Católica vs. Unión La Calera

Jueves 11 de febrero:

18:30 | Audax vs. Deportes Iquique

18:30 | Coquimbo Unido vs. Everton

18:30 | Colo Colo vs. Cobresal

21:00 | Huachipato vs. Palestino

