Con Martín Lasarte a la cabeza: Los candidatos para reemplazar a Santiago Escobar en la U

24horas tvn

20.04.2022

Universidad de Chile vive momentos turbulentos debido a su bajo rendimiento en el Campeonato Nacional, que los vuelve a tener en la zona baja de la tabla, y a solo tres puntos del descenso.

Por ello es que la continuidad del técnico colombiano Santiago Escobar se ha puesto en duda. Tanto así que incluso ya circulan nombres para reemplazarlo en caso de que se decida su salida.

Según informó El Mercurio, en Azul Azul ya habrían contactado a Martín Lasarte para ofrecerle el puesto y preguntarle por su disposición para asumir inmediatamente.

Consultado al respecto en entrevista con radio Sport 890 de Uruguay, el ex DT de la Selección Chilena dijo: "Algo escucha uno a través de gente que te lo plantea. Dirigir a un equipo en Chile no creo que sea retroceder, aunque igualmente creo que me voy a tomar un tiempo".





Sin embargo, Lasarte no es el único candidato. También se suma a la lista Pablo "Vitamina" Sánchez, quien según el mismo medio "es otro adiestrador que gusta, y mucho, entre los miembros de la mesa que define el destino de la U".

"De hecho, la opción de contratar al trasandino tuvo apoyo en el verano pasado, pero en ese momento pesó más el deseo del gerente Luis Roggiero de traer a Escobar", agregó.

Otro nombre que tiene la dirigencia en carpeta es el del venezolano César Farías, quien viene de dirigir a la selección boliviana. Si bien no consiguió la clasificación con los altiplánicos al Mundial de Qatar 2022, el DT gusta por "su trabajo con los más jóvenes, por lo que ya hizo en Venezuela y Bolivia".