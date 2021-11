Con partidos en simultáneo: Fecha y hora de todos los partidos de la penúltima fecha

Agencia Aton

22.11.2021

Después del mini receso por las elecciones, la acción del Campeonato Nacional regresará este fin de semana con la disputa de la 33° y penúltima fecha.



La jornada contará con varios partidos en simultáneos para así evitar dar ventajas deportivas en la lucha por el título y por el descenso.





Todo comenzará el sábado 27 de noviembre con tres duelos en el mismo tiempo, a las 18:00 horas, donde resalta el cotejo entre Cobresal y Universidad de Chile en el Estadio El Cobre de El Salvador, donde los azules buscan volver al triunfo para intentar salvarse de perder la categoría.



En simultáneo jugarán Deportes Melipilla contra Everton en el Estadio Santa Laura, mientras que O'Higgins cerrará su participación en el torneo recibiendo a Deportes Antofagasta en el Estadio El Teniente, debido a que los rancagüinos quedarán libres en la última fecha.

En tanto, el domingo 28 habrán cinco juegos en paralelo, también a las 18:00 horas, donde Universidad Católica y Colo Colo buscarán dar un nuevo paso al título,cuando reciban a Huachipato en San Carlos de Apoquindo y a Unión Española en el Monumental, respectivamente. Eso sí, al mediodía se jugará el compromiso entre el descendido Santiago Wanderers y Audax Italiano, que busca entrar a Copa Libertadores.

Esta es la programación completa de la penúltima fecha del Campeonato Nacional:



SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE



18:00 horas, Cobresal vs. Universidad de Chile, estadio El Cobre.

18:00 horas, Deportes Melipilla vs. Everton, estadio Santa Laura.

18:00 horas, O'Higgins vs. Deportes Antofagasta, estadio El Teniente.



DOMINGO 28 De NOVIEMBRE



12:00 horas, Santiago Wanderers vs. Audax Italiano, estadio Elías Figueroa.

18:00 horas, Universidad Católica vs. Huachipato, estadio San Carlos de Apoquindo.

18:00 horas, Colo Colo vs. Unión Española, estadio Monumental.

18:00 horas, Curicó Unido vs. Palestino, estadio La Granja.

18:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes La Serena, estadio Nicolás Chahuán.



Equipo libre: Ñublense