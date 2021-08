Con torneos cortos: Así quedaría el ranking de campeones del fútbol chileno desde 2002 a la fecha

24Horas.cl TVN

23.08.2021

Este domingo finalizó la primera rueda del Campeonato Nacional 2021, con Colo Colo como líder y "campeón de invierno".

Los albos no sólo acumulan más puntos que el resto de los equipos del torneo, sino que también ha mostrado un excelente nivel futbolístico que hace olvidar el susto de la pasada temporada donde estuvieron a 90 minutos de descender. De hecho, el 'Cacique' ya tiene sólo 6 puntos menos que todos los que consiguió la campaña pasada.

CAMPEÓN DE INVIERNO

Finalizada la primera rueda del torneo, contabilizamos cómo quedaría el ranking de campeones de Primera División desde 2002, año en que comenzaron los torneos cortos, considerando además los campeonatos largos que se han disputado en 2010, 2018, 2019 y 2020 como si hubiesen sido con el formato que duraba solo seis meses. A ellos, claro está, se le suma el ganador de este primer semestre.

El ranking de campeones desde 2002:

Colo Colo: 12 (C 2002, A 2006, C 2006, A 2007, C 2007, C 2008, C 2009, A 2010, A 13-14, A 15-16, Transición 2017, A 2021)

U. Católica: 10 (A 2002, C 2005, C 2010, C 15-16, A 16-17, A 18, C 18, A 19, C 19, A 20).

U. de Chile: 7 (A 2004, A 2009, A 2011, C 2011, A 2012, A 14-15, C 16-17)

Cobreloa: 3 (A 2003, C 2003, C 2004)

O'Higgins: 2 (A 13-14, C 2020)

Unión Española: 2 (A 2005, Transición 2013)

Huachipato: 1 (C 2012)

Everton: 1 (A 2008)

Cobresal: 1 (C 14-15)