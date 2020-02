Con un expulsado, Palestino logró un ajustado triunfo de local sobre Huachipato

24Horas.cl TVN

02.02.2020

Por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2020, Palestino logró un ajustado triunfo por 1 a 0 ante Huachipato. En calidad de local, los dirigidos por Ivo Basay se impusieron a la escuadra "acerera" y dejaron atrás el sabor amargo de la derrota ante Colo Colo de la semana pasada.



Fue un juego de resistencia para los "árabes", que debieron sostener el resultado después de abrir la cuenta en apenas 5 minutos. Ahí, Leandro Benegas tuvo reestreno goleador en su regreso a La Cisterna tras definir un centro de Jonathan Benítez.



Después de la anotación, los dueños de casa mantuvieron la voluntad ofensiva y buscaron constantemente la portería de Gabriel Castellón. En el 35', Benegas eludió a los centrales "siderúrgicos" y disparo un cabezazo que fue bien contenido por el ex arquero de Santiago Wanderers.



El cuadro de colonia no bajó la presión en la segunda mitad e intentó complicar la salida del club de la Octava Región. Incluso, un derechazo de Luis Jiménez en el 57' exigió otra felina atajada de Castellón. Hasta que en el 62' Guillermo Soto se fue expulsado por doble amarilla y dejó a los locales con uno menos.



La superioridad numérica le permitió crecer a los dirigidos por Gustavo Florentín,, que se volcaron sobre el arco rival con Javier Altamirano, César Valenzuela y Juan Sánchez Sotelo comandando las arremetidas. Sin embargo, los tetracolores supieron retener el resultado y se llevaron las tres unidades.



Así, Palestino sumó sus primeros puntos y dio vuelta la página tras la categórica caída ante el Cacique de la semana pasada. Además, se agregó un buen antecedente antes de enfrentar a Cerro Largo este miércoles 5 de febrero por el duelo de ida de la pre-Libertadores.



Mientras, Huachipato no pudo ratificar su triunfo sobre Universidad de Chile y ahora se deberá preparar para jugar el "Clásico penquista" ante la Universidad de Concepción el sábado 8 de febrero.



Ficha:



Palestino: 1. Gastón Guruceaga; 20. Guillermo Soto, 2. Sebastián Silva, 22. Sergio Felipe, 15. Vicente Fernández; 5. Agustín Farías, 13. César Cortés (66' 21. Henry Sanhueza) 10. Luis Jiménez; 28. Bryan Carrasco (79' 24. Jorge Araya), 11. Jonathan Benítez (93' 29. Fabián Ahumada), 9. Leandro Benegas



DT. Ivo Basay



Huachipato: 25. Gabriel Castellón; 20. Diego Oyarzún, 3. Ignacio Tapia, 11. Juan Córdova, 15. Cristián Cuevas; 8. César Valenzuela (84' 18. Joaquín Verdugo), 6. Claudio Sepúlveda, 16. Israel Poblete (59', 14. Javier Altamirano), 21. Sebastián Martínez (75' 7. Joffre Escobar), 23. Cris Martínez, 30. Juan Sánchez Sotelo



DT. Gustavo Florentín (PAR)

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores:

24horas.cl con información de Aton Chile