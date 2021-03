"Contento de tener esta linda oportunidad": Colo Colo suma como "refuerzo" al volante Jorge Araya

24Horas.cl TVN

24.03.2021

Colo Colo sigue buscando refuerzos para la próxima temporada, sobre todo en las posiciones de defensor central y delantero.

Sin embargo, los albos sumaron en los últimos días una "nueva incorporación", ya que Jorge Araya regresó desde su préstamo con Palestino y ya entrena en el Estadio Monumental.

"Estoy muy contento de tener esta linda oportunidad. Es mi casa y me inicié desde pequeño en Colo Colo. Ya me sumé a los entrenamientos y tuve una charla con el profesor Gustavo Quinteros", aseguró el volante en diálogo con As Chile.

Sobre una opción de pelear un puesto como titular, el jugador fue claro en detallar que "(Quinteros) me dijo que debía entrenar bien para tener oportunidades de jugar, ya que hay una competencia buena y sana. Me va a servir mucho estar con jugadores experimentados, porque tienen trayectoria y uno crece al estar día a día con ellos".

El jugador, que hace unos años era apuntado como una de las grandes promesas del 'Cacique', valoró la experiencia que sumó jugando en el 'Tino'.

"Mi paso por Palestino fue muy positivo. Siento que adquirí experiencia con el profesor Ivo Basay, quien me dio la oportunidad de jugar en el plano internacional. También estuve con el profesor José Luis Sierra, quien me conocía desde Colo Colo”, concluyó.