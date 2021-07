Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Copa Chile 2021

24Horas.cl TVN

05.07.2021

Este lunes Huachipato eliminó a Deportes Temuco y logró su clasificación a cuartos de final de la Copa Chile 2021, instancia a la que aún le resta por conocer uno de sus clasificados.

Y es que Magallanes, otro de los protagonistas de la jornada, recién se clasificó a octavos de final, debido a que su llave ante Lautaro de Buin se suspendió y atrasó sus partidos ante Audax Italiano.

El 'Manojito de Claveles' sufrió para acceder a la ronda donde los espera Unión Española, puesto que perdieron por 3-0 en la revancha de una fase donde en la ida sorprendieron al golear por 4-0 al actual puntero de Primera División.

Colo Colo y Palestino se vuelven a encontrar tras polémico partido

Una de las llaves que asoman como más atractivas es la que animarán Colo Colo y Palestino, ya que se reencuentran apenas unas semanas después de polémico triunfo de los árabes por 2-1 en el Estadio Monumental por el Campeonato Nacional.

El encuentro fue muy historiado debido a una infracción penal por un golpe sobre Gabriel Costa que no fue cobrada pese a la revisión del VAR.

Cabe destacar que de los siete clasificados a cuartos de final sólo dos son de Primera B: Coquimbo Unido y Fernández Vial. Sin embargo, ambos equipos se enfrentarán en la misma llave, por lo que la Copa Chile sí o sí tendrá en semifinales a un club del ascenso.

Programación ida:

Jueves 8 de julio:

15 horas: Palestino vs. Colo Colo | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

20:30 horas: Everton vs. Ñublense | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

Sábado 10 de julio:

16:30 horas: Fernández Vial vs. Coquimbo Unido | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

Programación vuelta:

Domingo 11 de julio:

18 horas: Ñublense vs. Everton | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

20:30: Colo Colo vs. Palestino | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

*Cabe recordar que Huachipato espera rival entre el ganador de la llave entre Unión Española y Magallanes.