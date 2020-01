Copa Chile: El castigo que recibiría Unión Española tras no presentarse ante U de Chile

24Horas.cl TVN

18.01.2020

Ya es un hecho. Unión Española, tal como adelantó su dirigencia, no se presentó este sábado en La Serena para disputar una de las semifinales de Copa Chile ante la Universidad de Chile.

Además de perder la oportunidad de clasificar a la final del certamen, los hispanos se exponen a recibir sanciones deportivas y económicas de parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), tal como lo confirmó el secretario general del organismo, Aldo Corradossi.

En entrevista con CDF, el dirigente señaló que junto al resultado adverso de 0-3 que significa no presentarse, los de Independencia tendrán que desembolsar hasta 500 UF (poco más de 14 millones de pesos).

Durante la semana, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Julio Álvarez, había explicado a La Tercera que “aquí el que no quiera jugar es responsabilidad de él y si quiere reclamar ante el TAS u otro instancia es problema de él. Si alguien no se presenta a jugar va a tener sanciones referentes a la Copa Chile, de cinco años de no poder participar en el torneo”.

"El club va a acatar las sanciones económicas, pero como las reglas no están claras, apelaremos si es que hay sanciones deportivas", había asegurado el técnico de Unión, Ronald Fuentes, en diálogo con ADN Deportes.